O Gosto dos Outros... Estelle Valente

Nasceu em Paris, mas há oito anos que não passa sem a luz de Lisboa. Fotógrafa oficial da fadista Gisela João e colaboradora do Teatro São Luiz, aqui partilha os lugares que lhe dão paz e onde se sente em casa

Diana Tinoco

1. Típica de Alfama, Lisboa

A casa do senhor Manuel e da dona Lurdes é um dos poucos cafés de bairro, em Alfama, onde Estelle vive. “Junta pessoas muito diferentes e ali encontro os meus amigos. É também onde vou ver os jogos de futebol e, apesar de ser casa de benfiquistas, recebem muito bem esta portista”, brinca a fotógrafa.

2. Miradouro de Santo Estêvão, Lisboa

Este miradouro, no coração de Alfama, é um refúgio: “Sempre que preciso de paz, silêncio e, sobretudo, de ver o horizonte”.

3. Disco “Gisela João”

Não é só porque é um “grande álbum” que Estelle Valente escolhe o primeiro disco da fadista Gisela João, com quem tem crescido profissionalmente. “Mudou a minha vida e, nesse sentido, representa tudo para mim.”

4. Maria da Mouraria, Lisboa

Gosta de fado e, quando precisa de estar consigo mesma, “esteja muito triste ou muito alegre”, vai sempre a esta casa, do fadista Hélder Moutinho e da Bela.

5. Janelão do Teatro São Luiz ,Lisboa

“É enorme, lindíssimo e tem uma luz muito bonita para fotografar”, diz Estelle sobre o janelão do São Luiz que fica no primeiro andar do teatro, ao lado do Jardim de Inverno. “Toda a gente devia ir lá acima, para o ver”, aconselha.

6. Lanzarote, Espanha

Esteve cinco dias na casa de José Saramago em Lanzarote, a fotografar para um livro que sairá em breve, da jornalista Anabela Mota Ribeiro. “Fiquei apaixonada por aquela ilha negra, vulcânica. Senti-me na Lua, em Marte. Melhor, senti-me fora deste mundo. É tudo muito tranquilo, percebi por que razão Saramago escolheu viver ali.”