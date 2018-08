Há boas razões para passar pelo novo The George Terrace, em Vila Nova de Gaia

Na renovada esplanada da Sandeman, em Vila Nova de Gaia, a música ao vivo embala os dias, enquanto se bebe um copo e se provam os petiscos do chefe Pedro Limão

Lucília Monteiro

A felicidade está algures por aqui, entre a vista aberta sobre o casario da Ribeira, junto ao Douro e à Ponte de D. Luís I, o novo cardápio de petiscos do chefe Pedro Limão e a música ao vivo. Há novas razões para passar pelo contentor da Sandeman, à beira-rio – “mantém-se a mesma estrutura, mas agora com uma carta diferente, em que ficaram apenas alguns dos cocktails originais, como o Port&Tonic, o Bliss e o Crushed”, diz Bernardo d’ Eça Leal, do irreverente grupo de hostels e restaurantes The Independente Collective, escolhido pela Sogrape para levar a experiência da Sandeman para além do vinho do Porto, com a recente inauguração de um hotel de charme.

Lucília Monteiro

Pelo Sandeman Stage vão passar alguns dos novos nomes das músicas portuguesa e brasileira, num alinhamento bastante eclético de sons e tribos, diz Bernardo. Depois de Luca Argel, Marcelinho da Lua e Sultão Veneno, em setembro, sobem ao palco Luiz Gabriel Lopes e Edu Mundo, além de grupos como Conexão Groove, B-Mesmo e Sérgio Gurí Quarteto. Os concertos acontecem aos sábados, às 20h, com abertura assegurada por Farofa, o DJ residente, e a intenção é dar a conhecer artistas fora da caixa, tal como já acontece com os Concertos n’ O Átrio, no The Decadente, em Lisboa.

Sem nunca perder de vista o enquadramento, provam-se os deliciosos palitos de cenoura com dip de feijoada caseira (€2), os chips de batata (€2,50), o polvo com tapenade de azeitona (€7) e as tostas de mascarpone e massala (€5,50) do chefe Pedro Limão. E, claro, os petiscos acompanham-se com os originais cocktails com vinho do Porto, criados por João Castro, como o Filipa de Lencastre (€7), o Drunken Apple (€8) e o Invictus (€7). Um belo fim de tarde de verão não precisa de muito mais.

Lucília Monteiro

The George Terrace > Lg. Miguel Bombarda, 3, Vila Nova de Gaia > T. 22 099 3371 > seg-dom 12h-21h30 > Encerra entre nov. e fev.