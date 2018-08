Uma prancha e a natureza: Fazer wakeboard na albufeira de Castelo do Bode

Na albufeira de Castelo do Bode, há cinco parques onde se pode aprender a fazer wakeboard de forma gratuita até ao final de setembro. Mas o imenso espelho de água tem muito mais para oferecer: praias, património e natureza a perder de vista. Para ler no tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 30, nas bancas

Luís Barra

Olha-se para a fotografia e não há como não ficar com vontade de experimentar. Agora, na albufeira de Castelo do Bode, é mais fácil aprender a fazer wakeboard. Antes de mais, convém explicar do que estamos a falar: à falta de melhor exemplo, trata-se de um desporto parecido ao snowboard, embora neste caso executado na água, sendo o praticante puxado por um barco ou por um sistema de cabos, enquanto um monitor lhe vai dando instruções, via rádio, sobre como deve colocar o corpo, de modo a equilibrar-se na prancha. Consoante a experiência – e a coragem – de cada um, também é possível aventurar-se nos diversos obstáculos existentes ao longo do percurso, como rampas, degraus ou corrimãos.

Ao todo, são cinco os cable parks onde, até final de setembro, de segunda a sexta, entre as 10 e as 14 horas, se pode experimentar a modalidade de forma gratuita: Aldeia do Mato (Abrantes), Montes (Tomar), Lago Azul (ou Castanheira, Ferreira do Zêzere), Fernandaires (Vila de Rei) e Trízio (Sertã). Fora deste horário, o preço é de 15 euros por uma sessão de um quarto de hora (mais 5 euros pelo aluguer do equipamento). “É um desporto muito fácil de praticar, quando comparado, por exemplo, com o snowboard. Por norma, consegue-se logo à primeira tentativa”, diz João Reis, monitor no cable park no Lago Azul (ou praia da Castanheira), em Ferreira do Zêzere, e gestor do projeto Wakeboard Portugal, iniciado há três anos com o objetivo de colocar Castelo do Bode no mapa do wakeboard mundial, e Portugal como um destino de eleição na Europa para a prática desta modalidade. O que foi conseguido logo em 2015, com a realização do campeonato do mundo de wakeboard – foi a primeira vez que tal prova decorreu fora dos Estados Unidos e, desde então, a albufeira já recebeu muitas outras provas, nacionais e internacionais.

Luis Barra

Ainda em setembro, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Associação Portuguesa de Wakeboard e Wakeskate e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode, promove dois fins de semana com atividades náuticas gratuitas, para experimentar ou praticar wakeboard: nos dias 7 a 9, na praia fluvial do Trízio, e nos dias 15 e 16 na praia fluvial dos Montes, sempre entre as 9h e a 13 horas.

Wakeboard Portugal > www.wakeboardportugal.com > T. 91 584 4443