Mais música, videojogos e um "Governo Sombra" no Festival F, em Faro

É uma história de sucesso a deste festival, que desde 2014 invade as muralhas da Vila Adentro, como é conhecido o centro histórico de Faro, com um exército composto por alguns dos melhores músicos portugueses. No ano passado, pela primeira vez, alargou-se para fora das muralhas, conseguindo assim atrair ainda mais público, num modelo que se mantém, este ano, com o palco principal instalado junto à ria.

Será nesse local que se irão apresentar nomes como Salvador Sobral, Diogo Piçarra e D.A.M.A (na quinta, 30), Sérgio Godinho, Aurea e Piruka (na sexta, 31) ou The Gift e o encerramento com a festa Revenge of the 90’s (no sábado, 1 de Setembro). Ao todo, serão mais de 40 atuações, distribuídas por sete palcos, que vão receber artistas consagrados e emergentes dos mais variados quadrantes musicais: do fado de Cristina Branco, Raquel Tavares e Katia Guerreiro aos sons mais independentes de Luís Severo, Surma e Filipe Sambado, passando pelo rock de The Legendary Tigerman, PAUS e Moonspell, ou o hip-hop de Holly Hood, Slow J ou Papillon.

Em paralelo com os concertos, haverá também diversos workshops para diferentes faixas etárias, animação de rua, exposições de artes plásticas e as já tradicionais tertúlias moderadas pelo escritor Valter Hugo Mãe. O teatro ficará a cargo do LAMA - Laboratório de Artes e Media do Algarve e, desta forma, segundo Vasco Sacramento, o Festival F deixa de ser a “sala de estar da música portuguesa” para passar “a sala de estar da cultura portuguesa”.

Festival F > Vila Adentro, Faro > 30 ago-1 set, qui-sáb, 18h > €15 a €40 (passe)