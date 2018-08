De tesouras na mão, a vindimar entre Lisboa e o Alentejo

Adega do Catapereiro, EN 18, km 20, Samora Correia > T. 21 234 9016 > 8-29 set, seg-sáb entre as 10h e as 15h > €50 (com almoço)€30 (sem almoço), €10 (dos 6 aos 12 anos), grátis (até aos cinco anos); dia 8 set, sáb 9h30: €35, €10 (dos 6 aos 12 anos), grátis (até aos cinco anos)

Para assinalar a inauguração da nova cave de barricas, no dia 8 de setembro, a Companhia das Lezírias, em Samora Correia, preparou um programa especial de vindimas (necessária inscrição prévia até ao próximo dia 31). A iniciativa, designada de Companhia das Lezírias Vindimas Piquenique 2018, inclui a apanha da uva, a pisa a pé, degustação do mosto e um piquenique buffet. Nos restantes dias, de segunda a sábado, está disponível um programa semelhante (para grupos entre 10 e 50 pessoas), com pisa a pé, prova de degustação do mosto comentada por um enólogo ou especialista e almoço piquenique com especialidades regionais.

Qt. Casal das Freiras, Madalena, Tomar > T. 91 999 8345 (marcação prévia com 48 horas de antecedência > a partir 3 set e até out, seg-sex 10h30-18h > €22

Na zona de Tomar, este produtor familiar da Madalena, no concelho de Tomar, propõe um dia em cheio entre as vinhas e a adega. A pisa a pé nos lagares antigos é o ponto alto, mas antes disso, há que passear entre as vinhas e ouvir a explicação sobre o processo da vindima. A visita à adega, uma prova comentada de três vinhos (acompanhada de pão, azeitonas, queijos, fumeiro e compotas) completam o programa que está disponível entre os meses de setembro e outubro para grupos de (idealmente) 12 pessoas, para que a visita seja perfeita.

“Mãos à obra e pés na uva: É tempo de Vindima na Casa Relvas!”. Este é o mote do programa de vindimas deste produtor do concelho de Redondo, disponível até 20 de setembro. Ao longo de cinco horas, os visitantes (um grupo entre duas e dez pessoas) têm oportunidade de participar em todo o processo de produção do vinho, com atividades como a colheita manual das uvas, passeio pela vinha de jipe ou bicicleta para identificar castas e analisar bagos, grainhas e engaços. Já na adega faz-se a pisa a pé, uma prova de mostos, a remontagem de vinho da Talha e, por fim, a prova do vinho. O programa pode incluir almoço típico com os sabores da gastronomia alentejana, preparado por cozinheiras de mão cheia da aldeia de São Miguel de Machede, numa parceria com a Suão – Associação de Desenvolvimento Comunitário.