De tesoura na mão, a vindimar entre Lisboa e o Alentejo

Adega do Catapereiro, EN 18, km 20, Samora Correia > T. 21 234 9016 > 8-29 set, seg-sáb entre as 10h e as 15h > €50 (com almoço)€30 (sem almoço), €10 (dos 6 aos 12 anos), grátis (até aos cinco anos); dia 8 set, sáb 9h30: €35, €10 (dos 6 aos 12 anos), grátis (até aos cinco anos)

Para assinalar a inauguração da nova cave de barricas, no dia 8 de setembro, a Companhia das Lezírias, em Samora Correia, preparou um programa especial de vindimas (necessária inscrição prévia até ao próximo dia 31). A iniciativa, designada de Companhia das Lezírias Vindimas Piquenique 2018, inclui a apanha da uva, a pisa a pé, degustação do mosto e um piquenique buffet. Nos restantes dias, de segunda a sábado, está disponível um programa semelhante (para grupos entre 10 e 50 pessoas), com pisa a pé, prova de degustação do mosto comentada por um enólogo ou especialista e almoço piquenique com especialidades regionais.

“Mãos à obra e pés na uva: É tempo de Vindima na Casa Relvas!”. Este é o mote do programa de vindimas da Casa Agrícola Alexandre Relvas, do concelho de Redondo, disponível até 20 de setembro. Ao longo de cinco horas, os visitantes (grupo entre duas e dez pessoas) têm oportunidade de participar em todo o processo de produção do vinho, com atividades como a colheita manual das uvas, passeio pela vinha de jipe ou bicicleta para identificar castas e analisar bagos, grainhas e engaços. Já na adega faz-se a pisa a pé, uma prova de mostos, a remontagem de vinho da Talha e, por fim, a prova do vinho. O programa pode incluir almoço com os sabores da gastronomia alentejana, preparado por cozinheiras de mão cheia da aldeia de São Miguel de Machede, numa parceria com a Suão – Associação de Desenvolvimento Comunitário.

A forte tradição vitivinícola da Quinta do Gradil, perto do Cadaval, reflete-se no programa das vindimas. Em Bago a Bago os visitantes são convidados a pegar no cesto e na tesoura e a colher os cachos maduros a partir dos quais nascerá o vinho. Depois do desengace da uva o destino é a adega, onde é feita a pisa a pé. O programa termina com um almoço especial vindimas no restaurante da quinta.

Quem também tem as vinhas carregadas de uva e à espera da vindima é a Herdade do Esporão. Nesta propriedade do concelho de Reguengos de Monsaraz está disponível, entre 1 e 30 de setembro, o programa “Viver o Alentejo”, um dia especial passado entre as vinhas, adegas, caves e a gastronomia alentejana. A jornada tem início às 10h, com direito a café e vista privilegiada sobre a Albufeira da Caridade. Segue-se um passeio pelas vinhas, com participação na vindima, e de seguida uma visita às caves e à adega com prova de vinhos (Esporão Colheita Branco 2017 e Esporão Colheita Tinto 2015). Para terminar, há um almoço no restaurante da herdade, com um menu composto por cinco momentos e harmonizado com quatro vinhos Esporão.