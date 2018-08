Agosto grátis: 8 coisas para ver e fazer em Lisboa

Cinema ao ar livre, música no jardim, um museu cheio de dinheiro ou uma exposição de pop art –há muito para fazer nos últimos dias de agosto em Lisboa

Out Jazz 2018

Desde maio que a 12ª edição do festival Out Jazz anda a dar música em vários espaços verdes de Lisboa. Em agosto, tomou conta do Jardim da Estrela, sendo que a última sessão tem lugar neste domingo, 26, ao som de LJazzEnsemble (tributo a Wayne Shorter) e do dj Johnny. Até terminar, a 30 de setembro, há mais cinco dias de música ao livre no jardim, desta vez, no Campo Grande. Jardim do Campo Grande, Lisboa > até 30 set, dom 17h

Casa da Achada

Até 24 de setembro, sempre à segunda-feira, há filmes de realizadores portugueses e estrangeiros, para assistir com ou sem manta nas pernas na Casa da Achada, no coração da Mouraria. Com o tema Modos de Habitar, o ciclo atravessa as diferentes formas de viver uma casa, uma rua ou uma cidade, segundo diferentes perspetivas e classes sociais. As próximas projeções são A Cidade dos Mortos e Waiting for Paradise, de Sérgio Tréfaut (27 ago, 21h30) e Feios, Porcos e Maus, de Ettore Scola (3 set, 21h30). R. da Achada, 11, Lisboa > T. 21 887 7090 > até 24 set, seg 21h30

DR

Roy Lichtenstein e a Pop Art

Depois de Paula Rego, Andy Warhol e Salvador Dali, a 8ª edição da iniciativa A Arte Chegou ao Colombo é dedicada ao pintor norte-americano Roy Lichtenstein. A exposição Roy Lichtenstein e a Pop Art mostra 41 obras do autor, mas faça-se já a ressalva: não tem originais do artista, antes litografias, serigrafias e impressões offset. Centro Comercial Colombo > Av. Lusíada, Lisboa > T. 21 711 3600 > até 23 set, seg-dom 10h-24h

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

Esta sexta, 24, tem lugar o último concerto da iniciativa Noites de Verão do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. A partir das 19 e 30, no Jardim de Esculturas, ouvem-se os sons do contrabaixo do músico americano Barre Philips. R. Serpa Pinto, 4, Lisboa > T. 21 343 2148

Marcos Borga

Museu do dinheiro

Ironicamente, neste museu lisboeta onde se conta a história do dinheiro desde o seu aparecimento até aos nossos dias, não se paga entrada. Instalado na antiga Igreja de São Julião e considerado o melhor museu do ano em 2017, revela no seu interior, dividido por nove núcleos e muita interatividade, um espólio com verdadeiras surpresas, caso da porta da casa forte, exemplares raros das primeiras moedas e notas, a história do burlão português Alves dos Reis e ainda o que resta da Muralha de D. Dinis (monumento nacional). Antiga Igreja de S. Julião, Lg. de S. Julião, Lisboa > T. 213 213 240 > qua-sáb 10h-18h

Cinema do Pátio

É com o filme Volver, de Pedro Almodóvar, que encerram na próxima quarta, 29, às 21 horas, as sessões de cinema ao ar livre na Casa Independente. Esta edição, o ciclo de cinema foi dedicado ao realizador espanhol que em Volver (2006) volta a olhar o universo das mulheres através das interpretações das atrizes Penélope Cruz, Carmen Maura e Lola Dueñas. Casa Independente, Lg. do Intendente, 45, Lisboa > T. 21 887 2842

Festas do Mar em Cascais

Os concertos começam cedo, às oito e meia, para que seja possível ir acompanhado de toda a família. É este o espírito das Festas do Mar, que decorrem na Baía de Cascais até domingo, 26. Antes do último dia, há concertos de Diogo Piçarra (sex, 24) e Pedro Abrunhosa (sáb, 25). O encerramento (dom, 26) faz-se com a tradicional procissão, por terra e mar, em honra de Nossa Senhora dos Navegantes (15h), à qual se segue o concerto Sinfónica de Cascais convida Lusofonia, com a participação de vários cantores, entre os quais, Paulo Flores (Angola), Fafá de Belém (Brasil) e Lura (Cabo Verde), e fogo-de-artifício. Baía de Cascais, Cascais > até 26 ago

CCB de Verão - Concerto ao Vivo