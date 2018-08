Agosto grátis: 8 coisas à borla para fazer em Lisboa

Cinema ao ar livre, música no jardim, um museu cheio de dinheiro ou uma exposição de pop art – há muito para ver e fazer nos últimos dias de agosto em Lisboa, sem gastar dinheiro

1. Out Jazz 2018

Desde maio que a 12ª edição do festival Out Jazz anda a dar música em vários espaços verdes de Lisboa. Em agosto, tomou conta do Jardim da Estrela, sendo que a última sessão tem lugar neste domingo, 26, ao som de LJazzEnsemble (tributo a Wayne Shorter) e do dj Johnny. Até terminar, a 30 de setembro, há mais cinco dias de música ao livre no jardim, desta vez, no Campo Grande. Jardim do Campo Grande, Lisboa > até 30 set, dom 17h

2. Casa da Achada

Até 24 de setembro, sempre à segunda-feira, há filmes de realizadores portugueses e estrangeiros, para assistir com ou sem manta nas pernas na Casa da Achada, no coração da Mouraria. Com o tema Modos de Habitar, o ciclo atravessa as diferentes formas de viver uma casa, uma rua ou uma cidade, segundo diferentes perspetivas e classes sociais. As próximas projeções são A Cidade dos Mortos e Waiting for Paradise, de Sérgio Tréfaut (27 ago, 21h30) e Feios, Porcos e Maus, de Ettore Scola (3 set, 21h30). R. da Achada, 11, Lisboa > T. 21 887 7090 > até 24 set, seg 21h30

DR

3. Roy Lichtenstein e a Pop Art

Depois de Paula Rego, Andy Warhol e Salvador Dali, a 8ª edição da iniciativa A Arte Chegou ao Colombo é dedicada ao pintor norte-americano Roy Lichtenstein. A exposição Roy Lichtenstein e a Pop Art mostra 41 obras do autor, mas faça-se já a ressalva: não tem originais do artista, antes litografias, serigrafias e impressões offset. Centro Comercial Colombo > Av. Lusíada, Lisboa > T. 21 711 3600 > até 23 set, seg-dom 10h-24h

4. Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

Esta sexta, 24, tem lugar o último concerto da iniciativa Noites de Verão do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. A partir das 19 e 30, no Jardim de Esculturas, ouvem-se os sons do contrabaixo do músico americano Barre Philips. R. Serpa Pinto, 4, Lisboa > T. 21 343 2148

Marcos Borga

5. Museu do dinheiro

Ironicamente, neste museu lisboeta onde se conta a história do dinheiro desde o seu aparecimento até aos nossos dias, não se paga entrada. Instalado na antiga Igreja de São Julião e considerado o melhor museu do ano em 2017, revela no seu interior, dividido por nove núcleos e muita interatividade, um espólio com verdadeiras surpresas, caso da porta da casa forte, exemplares raros das primeiras moedas e notas, a história do burlão português Alves dos Reis e ainda o que resta da Muralha de D. Dinis (monumento nacional). Antiga Igreja de S. Julião, Lg. de S. Julião, Lisboa > T. 213 213 240 > qua-sáb 10h-18h

6. Cinema do Pátio

É com o filme Volver, de Pedro Almodóvar, que encerram na próxima quarta, 29, às 21 horas, as sessões de cinema ao ar livre na Casa Independente. Esta edição, o ciclo de cinema foi dedicado ao realizador espanhol que em Volver (2006) volta a olhar o universo das mulheres através das interpretações das atrizes Penélope Cruz, Carmen Maura e Lola Dueñas. Casa Independente, Lg. do Intendente, 45, Lisboa > T. 21 887 2842

7. Festas do Mar em Cascais

Os concertos começam cedo, às oito e meia, para que seja possível ir acompanhado de toda a família. É este o espírito das Festas do Mar, que decorrem na Baía de Cascais até domingo, 26. Antes do último dia, há concertos de Diogo Piçarra (sex, 24) e Pedro Abrunhosa (sáb, 25). O encerramento (dom, 26) faz-se com a tradicional procissão, por terra e mar, em honra de Nossa Senhora dos Navegantes (15h), à qual se segue o concerto Sinfónica de Cascais convida Lusofonia, com a participação de vários cantores, entre os quais, Paulo Flores (Angola), Fafá de Belém (Brasil) e Lura (Cabo Verde), e fogo-de-artifício. Baía de Cascais, Cascais > até 26 ago

8. CCB de Verão - Concerto ao Vivo