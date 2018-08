Lisboa na Rua, um convite para desbravar as sete colinas

Os jardins, parques, praças e até alguns reservatórios de água lisboetas são, mais uma vez, ocupados pelo festival, que cruza música, cinema, teatro, dança e muito mais. Propostas culturais ao ar livre e de entrada gratuita, para ver a partir desta quinta, 23. Conheça alguns destaques do programa

José Frade

Música no Cinema

Nas edições anteriores do Lisboa na Rua, foi uma das iniciativas que alcançou maior adesão. Espera-se nova enchente no relvado do Parque do Vale do Silêncio, no dia 8 de setembro, para ouvir o Coro e a Orquestra Gulbenkian, dirigidos pela maestrina Joana Carneiro. O repertório foi sujeito a votação e o público escolheu algumas das bandas sonoras mais memoráveis da Sétima Arte, como as de Amadeus, West Side Story – Amor sem Barreiras, 2001: Odisseia do Espaço e Apocalypse Now.

70 anos do Hot Clube de Portugal

A data redonda é assinalada com quatro concertos de jazz (da escola da casa), agendados para os finais de tarde de sábado, às 19h, em quatro jardins (Quinta de Santa Clara, dia 25; Arco do Cego, dia 31; Torel, dia 8; e Parque Recreativo dos Moinhos de Santana, dia 15).

Os Cafés e outras Constelações de Encontro da Avenida de Roma

Entre dias 1 e 23 setembro, haverá várias tertúlias e percursos à volta do Bairro de Alvalade, enlevados pelas memórias, desde os Verdes Anos ao despontar do movimento rock nos anos 80. Os interessados deverão fazer a inscrição através de itinerarioscafes@jf-alvalade.pt.

José Frade

Lisboa Soa

Os sons que brotam dos reservatórios de água de Lisboa (Mãe d’Água e Patriarcal) são explorados, a partir de 20 de setembro, em instalações, workshops, passeios sonoros e residências artísticas, protagonizados por nomes como o do alemão Lukas Kühne (autor da escultura sonora Listening Station) ou da japonesa Tomoko Sauvage, tendo a água como elemento comum.

Dançar a Cidade

Nas tardes de domingo, às 18h, em diferentes jardins de Lisboa, o público será convidado a experimentar alguns estilos de dança, como o samba, o flamenco, a kizomba e a salsa, com professores a ensinar todos os passos. Também vale arrastar o pé.

Lisboa Mágica

Na terça, 28, arranca o Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa, com direção artística de Luís de Matos. Até 2 de setembro, há dezenas de espetáculos, em vários locais da cidade – do Largo do Carmo ao Parque das Nações, da Ribeira das Naus ao Campo das Cebolas.

Moving People

A Artista na Cidade 2018, a autora, encenadora e realizadora brasileira Christiane Jatahy, apresentará Moving People, um projeto sobre refugiados e migrantes, que trabalha (como é habitual na sua obra) a fronteira entre o teatro e o cinema, entre as grandes narrativas e os episódios do quotidiano, entre o espaço teatral e o espaço público. Um espetáculo exibido no Jardim do Palácio Pimenta – Museu de Lisboa, de 20 a 23 de setembro. Pede-se ao público para levar pequenos objetos, que considere importante ter numa casa, para serem incluídos neste documentário ao vivo.

José Frade

CineCidade

Também no Jardim do Palácio Pimenta – Museu de Lisboa, haverá sessões de cinema ao ar livre, nas noites de sexta-feira. Esta terceira edição do CineCidade é dedicada ao desporto, com filmes sobre futebol, patinagem, ginástica artística, saltos para a água, fórmula 1 e alta competição, comentados por atletas, desde os clássicos de Leni Riefenstahl, sobre os Jogos Olímpicos de Berlim, ao documentário sobre a vida e a carreira do piloto Ayrton Senna.

Antiprincesas

Entre as propostas para crianças, destaca-se este ciclo de espetáculos dedicado a mulheres lutadoras, como a escritora brasileira Clarice Lispector ou a militar boliviana de origem indígena Juana Azurduy. Não carregaram coroas, mas têm histórias de vida inspiradoras.

Open House

O roteiro de visitas arquitetónicas gratuitas incluirá, nesta sétima edição, mais de 70 locais, escolhidos pelos comissários Luís Santiago Baptista e Maria Rita Pais, tendo como propósito uma leitura abrangente das transformações recentes da cidade.

Venham mais 20!

O festival termina a 30 de setembro, no Altice Arena, com um concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, tendo Mário Laginha como convidado, a recordar o encerramento da Expo’98.

Consulte o programa completo aqui.

José Frade

Lisboa na Rua > Vários locais de Lisboa > 23 ago-30 set > Grátis