Vai um Porto? Visita ao novo museu e enoteca da Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia

De cave em cave, percorremos a mais antiga região demarcada do mundo e ouvimos muitas histórias sobre o vinho do Porto e os seus produtores. Descubra na galeria o mais recente centro de visitas da Real Companhia Velha, que juntamente com as renovadas caves da marginal de Vila Nova de Gaia faz o tema de capa da Visão Se7e desta semana, esta quinta, 23, nas bancas

Esta é uma viagem pela mais antiga região demarcada do mundo e faz-se com muitas paragens. Paragens para ouvir contar as histórias de cada garrafa de vinho do Porto, descobrir-lhes as camadas e as origens. Como ponto de partida, fomos conhecer o 17.56 Museu & Enoteca, o novíssimo centro de visitas da Real Companhia Velha com abertura ao público marcada para quinta, dia 30 de agosto. Com este regresso à marginal de Vila Nova de Gaia faz-se uma viagem por dois séculos de experiência na produção de vinhos do Douro.

O centro fica no Cais, junto ao convento Corpus Christi e ao roteiro turístico das caves de vinho do Porto, e inclui museu, loja de vinhos e enoteca com provas e uma alargada oferta gastronómica. Ali, reúnem-se os melhores vinhos nacionais e de grandes regiões europeias, para provar com uma desafogada vista sobre o Porto.