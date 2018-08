Garrett McNamara está a dar aulas de surf e nós fomos aprender com ele

As Buondi Surf Sessions estão de regresso para a 4ª edição, mais uma vez com a oportunidade de aprender a fazer surf com um dos mais reconhecidos nomes da modalidade no mundo, Garrett McNamara. São aulas abertas ao público, que decorrem em nove praias do país e que resultam da parceria entre a marca de café e a SURFaddict (Associação Portuguesa de Surf Adaptado), que dura há três anos. São disponibilizadas pranchas próprias para pessoas com mobilidade reduzida e os vários instrutores darão atenção permanente e individual aos participantes que o necessitem.

As Buondi Surf Sessions terminam dia 30, na praia de São Torpes, em Sines. Até ao final do mês, é possível participar em aulas abertas ao público na praia da Barra, Ílhavo, esta quinta, 23; na praia de Espinho na sexta, 24; e na praia de Matosinhos, no domingo, 26, esta com a participação de Garret McNamara.