Vindimas 2018: A apanha da uva começa na Quinta do Casal Branco, em Almeirim

A Quinta do Casal Branco organiza um programa de vindimas de uva branca que é uma oportunidade para conhecer uma das mais antigas castas da região do Tejo

A centenária Quinta do Casal Branco, que se estende por uma herdade com mais de 1 100 hectares de terreno, em Almeirim, e tem uma tradição agrícola e vitivinícola com 200 anos, é a primeira da região do Tejo a fazer a vindima. Para participar no programa Fernão Pires do Casal Branco – Vindimas 2018, que vai decorrer na sexta, 24, e é um dos vários organizado pelos Vinhos do Tejo, será necessário fazer reserva até 20 de agosto. No próprio dia, pelas 9 horas, os visitantes serão recebidos com um aperitivo, seguindo-se a partida de trator rumo às vinhas, para participar na apanha da uva branca da casta Fernão Pires, uma das mais antigas e a mais cultivadas na região. Já na adega, pelas 13h30, faz-se a prova vínica comentada e almoça-se (ementa ainda a definir) ao sabor de um branco de colheita jovem, outro branco com madeira, um tinto de colheita jovem e um branco de colheita tardia. Depois da vindima, e quando forem engarrafados, estes vinhos serão frutados, aromáticos e frescos.

Adega do Casal Branco > Quinta do Casal Branco, EN 118 Km, Almeirim > €65 (adultos), €40 (6-14 anos), inclui boné, tesoura e cesta de vindima