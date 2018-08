Festival da Índia: música, dança e gastronomia em Lisboa

Para assinalar os 71 anos da independência da Índia, a embaixada em Lisboa organiza esta quarta, 15, um festival que celebra a cultura do País no Jardim Vasco da Gama, em Belém

É a primeira vez que a Índia assinala a independência, proclamada a 15 de agosto de 1947, com uma festa aberta a cidade. Esta quarta, 15, das 11h às 20h, o Jardim Vasco da Gama recebe várias atividades num festival que cruza música, gastronomia, artesanato e bem-estar. A cultura indiana, e as suas fortes ligações a Portugal, serão aqui apresentadas nas suas diferentes vertentes, a começar pela comida. O festival contará com a participação dos restaurantes Calcutá, Chutnify, Costa do Malabar, Natraj e Casa de Goa e ainda da Comunidade Hindu de Portugal, que apresentará alguns pratos.

Entre a música ao vivo e as danças clássicas indianas, os visitantes poderão participar em workshops de dança de Bollywood, aprender sobre pinturas de henna e caligrafia indiana ou saber como vestir um saree. O mercado também merece visita atenta para descobrir as bancas de roupa e acessórios de moda (como o tradicional Khadi, uma vestimenta feita à mão e tecida na Índia), joalharia, especiarias, incenso, artesanato e cosmética orgânica.

O yoga e a Ayurveda também estarão em destaque durante o festival. O objetivo será aproximar os portugueses destas disciplinas através de uma aula de yoga (também gratuita, a partir das 19h) e massagens Ayurvédicas, para experimentar em vários horários ao longo do dia.

O festival é organizado pela embaixada da Índia com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Belém.

Festival da Índia > Jardim Vasco da Gama, R. Vieira Portuense, Lisboa > 15 ago 11h-20h > grátis