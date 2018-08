O Gosto dos Outros... Sharam Diniz

Depois de já ter desfilado para as principais marcas internacionais, a modelo luso-angolana trocou Nova Iorque por Lisboa, para entrar na próxima telenovela da SIC. Estes são os seus lugares na cidade

Avenida da Liberdade

“É o epicentro de boas marcas em Lisboa. Sempre que posso, gosto de descer a avenida a pé e saltitar entre um lado e o outro”, diz a modelo que já desfilou para a Victoria’s Secret

Arco da Rua Augusta

Para sentir Lisboa, na sua relação de amor com o rio Tejo, Sharam Diniz gosta de passear pelo Terreiro do Paço, para depois subir ao Arco da Rua Augusta. “É um verdadeiro privilégio subir a este monumento e ver o rio no seu esplendor, até à Margem Sul, com os barcos que passam e as pessoas que se cruzam lá em baixo.”

Castelo de São Jorge

Entre os passeios que gosta de dar pela zona histórica, impõe-se uma subida ao Castelo de São Jorge. “Apesar de muito turístico, é um sítio que eu adoro visitar, principalmente pela vista sobre a cidade.” Depois é descer por Alfama, passar na Sé e desembocar na Igreja de São Domingos.

Lisboa

Aos 27 anos e com uma série de desfiles para grandes marcas no currículo, que a levaram a morar em Nova Iorque, Sharam Diniz não se esquece de Lisboa, do seu charme, da sua luz e da sua cor. “Tudo isso servido com história, natureza e tradição. Condimentado com cultura e gastronomia, e rematado com um povo acolhedor.”

Restaurante Yakuza

Apaixonada pela cozinha portuguesa, Sharam é uma apreciadora incondicional de pratos com mariscos e de sushi. Em Lisboa, considera que já há vários restaurantes japoneses de topo, mas elege o Yakuza, no Príncipe Real, pela qualidade e frescura do peixe, pelo atendimento e ambiente contemporâneo

Museu Nacional de Arte Antiga

“É um ponto obrigatório na cidade”. Ali sente-se em outra época, e isso fascina-a. “Faço questão de terminar a visita na esplanada e naquele jardim recatado, a contemplar o pôr do Sol”.