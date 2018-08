Música, mercados e comida de rua animam os jardins da Cordoaria, São Lázaro e Calém, no Porto

O Verão no Jardim comçea esta sexta, 10, e é a nova proposta da cidade para animar as tardes e noites de fim-de-semana em três jardins do Porto, até ao início de setembro

Filipa Brito

A animação ainda não tinha chegado aos jardins do Porto – que, em outros anos, costumavam receber as Porto Sunday Sessions. As festas, agora, são outras, e combinam música eletrónica (aos sábados), concertos com bandas locais e emergentes (aos domingos), mercado urbano e comida de rua, ao longo dos próximos quatro fins de semana, até setembro.

São três os palcos da primeira edição deste Verão no Jardim, no Porto, como se chama esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer, em parceria com a empresa de organização de eventos, Terceiro Piso: os jardins da Cordoaria, São Lázaro e Cálem. “Tentámos criar um conceito de mini-festival, com entrada livre, para todos os públicos”, explica João Pedro Pinto, da organização.

O Jardim da Cordoaria é o primeiro a receber a festa já esta sexta, dia 10, a partir das 19 horas, (a única sexta-feira do programa), continuando por lá até domingo, 12, com a atuação de Djs – como Pedro Tabuada, Miguel Rendeiro, Tiago Afonso e Ricardo Reis. Se os sábados são reservados à eletrónica, com nomes como os Djs Torres, Bent, Peba (18 ago), Noia, Tempest e No Future (25 ago), Diogo Ribas e 9T2 (1 set), os domingos são destinados à música de bandas emergentes, como My Trulies e Captain Boy (12 ago), Marufa e Rui Taipa Band (19 ago), Balter Youth e The Gypsies (26 ago) e, a fechar, Farofa e Samba do B (2 set).

O mercado urbano, organizado pelo Mercado da Alegria, juntará mais de 20 bancas com projetos diversos, enquanto na área de comida de rua encontrará a farofa e outros sabores do Brasil do Sambar I Love, a food truck vegetariana Pé na Horta, os doces da Crepes de Paris ou a francesinha para comer à mão, bifanas e cachorros vegan da Buchas. Depois da Cordoaria, que volta a receber a festa no primeiro fim-de-semana de setembro, seguem-se o Jardim de São Lázaro (18 e 19 ago) e o Jardim do Calém (25 e 26 ago), junto ao rio Douro.

Verão no Jardim > Jardins da Cordoaria > 10-12 ago, 1-2 set > Jardim de São Lázaro (18-19 ago), Jardim do Calém (25-26 ago) > sáb 19h-01h, dom 16h-20h > grátis