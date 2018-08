Esplendor na Relva, cinema em grande no Parque de Monserrate, em Sintra

O ecrã gigante está de volta ao Parque e ao Palácio de Monserrate, com o mesmo cenário e uma programação pensada por José Mário Grilo. Em jardins, esplanadas e museus, a magia do cinema descobre-se neste e em mais 13 ciclos de cinema ao ar livre, que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, esta quinta, 9, nas bancas

1 / 5 Madalena Casal 2 / 5 Madalena Casal 3 / 5 Madalena Casal 4 / 5 Madalena Casal 5 / 5 Madalena Casal

Ao ar livre e pela noite fora. Assim se vai ao cinema no Parque e no Palácio de Monserrate, para redescobrir clássicos do século passado, ouvir música ou levar os mais novos numa viagem pela história da animação. O ciclo Esplendor na Relva está de regresso nos fins de semana de agosto, com programação do cineasta José Mário Grilo, e muitos e bons filmes para ver sob as estrelas, com os pés no relvado e vista para a serra de Sintra. A ideia é redescobrir clássicos do séc. XX tão diferentes quanto Serenata à Chuva, de 1952, com Gene Kelly, Donald O’Connor e Debbie Reynolds a dançar em technicolor, ou E.T., O Extraterrestre (1982), de Steven Spielberg, sobre o alien que existe em todos nós. Mas também vão revisitar-se realizadores, como Hitchcock, e atores, como James Dean e Marilyn Monroe. Antes do início das sessões, a Sala da Música recebe Raul Pinto, que interpreta ao piano temas relacionados com as obras projetadas. Já as noites de sábado continuam com as Sessões Mistério, à meia-noite, no Auditório do Palácio, com a exibição de quatro filmes-surpresa que marcaram a história do cinema, apenas revelados no momento. Destaque ainda para a programação especial a pensar nos mais novos, com matinés que acontecem todos os domingos e que incluem filmes como as obras-primas da animação de Tex Avery na MGM, entre 1943-1952, ou O Filho da Selva (1942), de Zoltan Korda.

Tanto nas sessões noturnas como nas Sessões Mistério, o Palácio de Monserrate estará aberto para visitas, garantindo-se transporte gratuito entre a estação ferroviária de Sintra e o Parque de Monserrate, entre as 19h30 e as 00h40, para quem tiver bilhete para o ciclo.

Esplendor na Relva > Parque de Monserrate, Sintra > T. 21 923 7300 > 3-26 ago > €5 (adulto), €3,5 (6 -18 anos)