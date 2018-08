Rumo ao Sul: 24 novidades no Algarve para um verão em cheio

Entre restaurantes, beach clubs, lojas, hotéis e atividades, eis as 24 novidades do verão algarvio de 2018. Para ver, descobrir e saborear, do Barlavento ao Sotavento

D.R.

1. Jupiter Marina Hotel, em Portimão

É a partir do terraço – onde estão a “piscina infinita”, as espreguiçadeiras assentes em areia e o Arade Bar, ideal para beber um cocktail ou comer uma refeição ligeira (aberto ao público) – que se tem a melhor vista para o rio Arade. A localização privilegiada do Jupiter Marina Hotel, em Portimão, não é o único atrativo deste hotel de quatro estrelas, e com 150 quartos, erguido num edifício a imitar as ondas do mar. Privilegiando as férias a dois, tem programas como piquenique na praia, mergulho a dois no spa ou um jantar privado no terraço. Se não for hóspede, aos sábados, há Yoga & Breakfast (€17 por pessoa). O dia começa com uma aula no terraço (8h30), seguida de um pequeno-almoço no restaurante do hotel, o Facho, assim designado em homenagem à fábrica de conservas que em tempos aqui laborou, que serve pratos de cozinha nacional, como polvo confitado e bife de atum. Estr. da Rocha, 2, Portimão > T. 282 002 200 > a partir de €90

2. Restaurante/bar Sky Valley, Vilamoura

Com vista sobre a marina de Vilamoura, o restaurante/bar Sky Valley promete noites animadas e jantares inesquecíveis de gastronomia japonesa. A carta é composta por várias entradas, sushi e sashimi, que surpreendem pelo sabor e impacto visual. E ainda alguns pratos especiais do chefe, como o combinado freestyle que Francisco Valentim, um dos responsáveis do Sky Valley, diz “ser imperdível”. A funcionar desde 15 de junho no novo Centro de Congressos do Algarve, só fechará portas quando o tempo já não permitir usufruir desta varanda ao ar livre. Centro de Congressos do Algarve > Marina de Vilamoura, Loulé > T. 91 440 3966 > seg-dom 18h-2h

Filipe Farinha

3. Restaurante Só Verão, Armação de Pera

A decoração em tons pastel (azul, rosa, verde e amarelo) acompanha o espírito informal e estival do novo Só Verão. Sobre o areal da Praia do Pescadores, em Armação de Pera, o restaurante está instalado no lugar do antigo Búzios, entre o Praia Dourada e o Arte Náutica. A vista de mar é um chamariz, mas é a carta, com pratos de comida portuguesa, que devemos sublinhar. Nas entradas, as opções passam pela sopa de peixe com coentros, gaspacho com croutons de alho ou salada de polvo. Os grelhados de peixe e de carne não podiam faltar, e, por isso, há mista com três variedades de peixe ou frango piripíri, só para abrir o apetite. E, na secção a que chamaram Básicos de Verão, as escolhas passam pelos tradicionais polvo à lagareiro ou bacalhau à Brás. Para refrescar, entre um mergulho e outro, caipirinhas e mojitos de morango, manga ou maracujá. Praia dos Pescadores, Armação de Pera, Silves > T. 282 314 697 > seg-dom 12h-22h (jun-out)

4. Medusis Club, Almancil

Aberto no final de julho, o Medusis Club promete dias e noites animadas à volta da piscina. Da responsabilidade de Hugo e Lídia Ranito, Alberto Felício e Marco Delgado, o projeto vai marcar o verão algarvio com banhos de sol em cabanas luxuosas, sunsets com DJ convidados, festas-surpresa, mergulhos, cocktails de autor e gastronomia com a assinatura do chefe Álvaro. Um pool club à moda de Ibiza no Triângulo Dourado algarvio. Quinta do Lago, Almancil, Loulé

D.R.

5. Altinho Tapas & Petiscos Bistrô, Odeceixe

Em 2017, uma antiga tasca de Odeceixe, de nome Altinho, deu lugar ao restaurante do turismo de aldeia Casas do Moinho. Na altura, só os clientes beneficiavam da cozinha de influência ibérica do Altinho Tapas & Petiscos Bistrô. Em março, Arnaldo Antunes, o responsável, decidiu abrir portas a todos os que aqui queiram vir saborear uma boa refeição de chuletitas de cordeiro ou de açorda de cogumelos. R. 25 de Abril, 151 B, Odeceixe, Aljezur > T. 91 952 0220 > seg-sáb 12h-15h, 18h-22h30

6. Loja Fashion Clinic, Almancil

A primeira Fashion Clinic no Algarve acaba de abrir na Quinta do Lago. Dedicada ao universo feminino, aposta em roupa de praia de marcas internacionais, como Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Zimmermann, Talitha, Marysia e Solid & Striped. No ambiente sofisticado criado pelo arquiteto Lázaro Rosa-Violán, encontra-se ainda uma seleção de livros da Assouline e fragrâncias para a casa. Quinta Shopping, Quinta do Lago, Almancil, Loulé > T. 289 245 850 > seg-dom 10h-22h (1 jul-31 ago), 10h-20h (1-15 set), 10h-19h (16 set-30 jun)

7. Il Vero Italian Kitchen & Bar, Almancil

Na esplanada ao ar livre, come-se quase junto ao campo de golfe sul da Quinta do Lago, e vê-se o pôr do Sol num ângulo perfeito. No entanto, não é só da vista que vive este novo restaurante italiano em Almancil, é também da carta baseada na cozinha italiana mediterrânica. Aos domingos, há sunsets acompanhados por sangrias especiais e, às quartas e sextas, noites com música ao vivo. Vilar do Golf, Quinta do Lago, Almancil, Loulé > T. 289 352 270 > seg-dom 16h-24h

8. Casa da Tella Boutique Hotel, Tavira

“Aqui os hóspedes não alugam simplesmente um quarto; a estada passa por conviverem connosco num serviço mais atento”, explicam Alessandra Albuquerque e Marisa Dias, da Casa da Tella, no centro de Tavira. No edifício, com a arquitetura original da região, há cinco suítes e um restaurante. Pç. Dr. António Padinha, 22, Tavira > T. 281 324 033 > a partir de €110

D.R.

9. Grand Beach Club, Vila Real de Santo António

Uma “piscina infinita” de água salgada, com vista privilegiada sobre a foz do rio Guadiana e o mar, é o cartão de visita do novo Grand Beach Club, na Ponta da Areia. Entre mergulhos, banhos de sol e um almoço de ceviche da nossa costa, abacate e algas, as horas passam sem se dar por elas, promete-se. Este clube de praia é um dos projetos do Grand House Hotel (a abrir no final do verão), que inclui ainda a abertura de uma galeria, um café, loja e suítes. Ponta da Areia, Vila Real de Santo António

D.R.

10. Lagos Avenida Hotel, Lagos

Em pleno verão, a animação concentra-se no topo do Lagos Avenida Hotel, onde está a piscina com vista privilegiada sobre a marina de Lagos, as espreguiçadeiras, day beds e o bar (aberto ao público). Quem conhece a cidade sabe que este novo quatro estrelas algarvio, de 46 quartos, todos decorados em tons de branco e madeira clara, nasceu no edifício da antiga Messe dos Militares, na avenida principal de Lagos. A transformação foi profunda e o que agora se vê é um hotel moderno e cosmopolita, onde qualquer pessoa pode tomar um pequeno-almoço (€22 para não hóspedes) focado no serviço à la carte, com ovos, crepes ou waffles preparados no momento, e voltar para almoçar ou jantar no Avenida Restaurante, sob o comando do chefe Roeland Klein, com boas carnes maturadas e peixe ao sal. Av. dos Descobrimentos, 53, Lagos > T. 282 780 090 > de €120 a €380, piscina €35 (mediante disponibilidade)

11. Noa Café, Almancil

Liberdade total para comer a qualquer hora. É esta a filosofia do NOA Café, na Quinta do Lago, de portas abertas desde o final de março. “Durante as férias, as pessoas não querem ter horários rígidos e, por isso, criámos a alternativa brunch all day”, explica Nuno Gonçalves, responsável pelo Grupo NOA. A filosofia reflete-se no menu, saudável, focado na variedade e na frescura dos produtos. Certo é que na carta vai encontrar bons croissants, compotas e granolas caseiras, sumos acabados de fazer, mas, logo ao lado, também há ovos benedict, tostas de abacate com chili, saladas frescas e ainda propostas mais consistentes como almôndegas ou tagliatelle de cogumelos selvagens. O chá das cinco também faz parte do ritual e, se for tomado na esplanada, com vista para o campo de golfe, ainda sabe melhor. Vilar do Golf, Quinta do Lago, Almancil, Loulé > T. 289 352 274 > seg-sáb 8h-18h

12. The Gastropub, Lagos

Mariscos frescos da costa, das ostras de Alvor ao mexilhão ou à amêijoa, bifes com vários molhos ou cataplanas. São algumas sugestões da ementa de The Gastropub, a nova cervejaria do Cascade Resort, em Lagos. Para uma tarde descontraída, opte pela Seleção de Petiscos (€12), com três petiscos tradicionais portugueses, já que o resort oferece uma cerveja nacional de pressão. Cascade Wellness & Lifestyle Resort > R. das Ilhas, Lagos > T. 282 771 500 > seg-dom 12h-22h (horário sazonal)

13. Hápetite, Faro

O Hápetite ocupa um edifício histórico junto da marina de Faro. A carta, desenvolvida pelo chefe Augusto Gemelli, atualiza os sabores algarvios, apresentando propostas como um prato de polvo no carvão em molho de tomate algarvio e pimento padrón e um petisco de ovo escalfado com morcela frita e arjamolho. Serve a qualquer hora. R. da Misericórdia, 40, Faro > seg-qua 12h-24h, qui-sáb até às 2h

14. VLife Shops, Lagoa

Uma nova área dedicada às compras, com dez lojas de marcas de luxo, abre no próximo domingo, 15, no Vila Vita Parc, em Porches. Hóspedes e visitantes vão poder encontrar aqui coleções de praia, óculos de sol e joias da Etro, Edjóia ou Olhar de Prata. Vila Vita Parc > R. Anneliese Pohl, Porches, Lagoa > T. 282 310 100 > seg-dom 10h-22h (abr-out), 10h-18h (nov-mar)

D.R.

15. Soul Food & Dance, Vilamoura

Continua a ser possível chegar de barco, mas tudo o resto mudou. Este ano, o Água Moments, em Vilamoura, transforma-se no Soul Food & Dance. A funcionar durante todo o dia, passa a ser possível comer uma refeição ligeira ao almoço, beber um cocktail durante a tarde e reservar a noite para jantar na steakhouse – a carne maturada é o destaque da carta –, e depois dançar. Marina de Vilamoura (junto ao Clube Náutico), Vilamoura, Loulé > T. 93 531 9389 > seg-dom 9h-4h > €10 (entrada na discoteca)

16. Vila Vita Spa by Sisley, Porches

Com a transformação do seu spa, inspirada nas grutas de Benagil, o Vila Vita Parc ganhou o único spa existente em Portugal da marca de cosmética francesa Sisley. Com abertura prevista para agosto, este santuário de bem-estar com 12 salas vai disponibilizar aulas – de grupo e privadas – e vários tipos de tratamentos. É de experimentar o Gharieni Psammo Concept, um aquecimento em casulo que utiliza sofisticadas camas de areia de quartzo quente para estimular a pele, o fluxo sanguíneo e o sistema nervoso. Vila Vita Parc > R. Anneliese Pohl, Porches, Lagoa > T. 282 310 100

Elayna Bartolacci Photo

17. Dos Santos Craft Brewery, Carvoeiro

Na zona do Carvoeiro, a Quinta dos Santos tem tanto de destino improvável como de original. Dentro desta propriedade, onde não falta uma vinha, produz-se há poucos meses a cerveja artesanal Dos Santos Craft Beer. Num dos edifícios observa-se o processo de fabrico, prova-se a cerveja ou bebe-se um copo de vinho enquanto se petisca no bar de tapas A Esquina. Na galeria O Espaço, produtos regionais e outros convivem com exposições de artistas locais. R. do Pestana Golf, Carvoeiro, Sesmarias, Lagoa > T. 282 343 264 > ter-sáb 14h-22h, dom 13h-16h

E AINDA:

18. Dive in Movies

Todas as segundas-feiras, e até 27 de agosto, há cinema ao ar livre junto à piscina de The Magnolia Hotel, na Quinta do Lago. As sessões do Dive in Movies (19h30) têm entrada livre, e existe um menu especial para jantar e para cocktails.

19. Praia Verdelago

É em Castro Marim que está a nova praia algarvia. A Verdelago, conhecida até agora por “Praia das Primas”, tem vigilância, toldos e desportos náuticos.

20. Portugal Sail Week

Até 19 de agosto, pode fazer-se férias a bordo de um dos 25 iates de luxo que vão navegar em seis regiões algarvias. Estão disponíveis quatro programas de sete dias, e os preços começam nos €1 450 por pessoa.

21. Praia de Monte Gordo

A requalificação da praia de Monte Gordo continua a avançar. As novidades, este ano, são os restaurantes, alguns dos quais já a funcionar em casa nova e com vista para o mar.

22. Pizzaria Massa Fina

A pizzaria artesanal Massa Fina chegou aos hotéis Vila Galé Lagos e Vila Galé Ampalius, em Vilamoura. A carta inclui pizzas, massas e gelados, à medida das refeições em família.

23. Passeios Salt & Sea

Ver o pôr do Sol na ria Formosa ou passar o dia na praia da ilha do Farol – eis alguns dos passeios de barco propostos pela Salt & Sea, uma nova empresa marítimo-turística, sediada em Olhão.

24. Maria's Restaurant & Beach

O terraço do Maria’s, na praia do Garrão, ideal para se ver o pôr do Sol, está maior e tem uma carta nova de cocktails e de sugestões para “picar”.