Algarve: 5 clubes de praia para dançar e mergulhar neste verão

Música, piscina e dança são sempre bons ingredientes para um verão divertido. Nestes cinco beach clubs do Algarve encontra tudo isso e muito mais

DR

1 - Blanco Beach, Portimão

Com piscina e jacuzzis privados, água é o que não falta neste bar/discoteca a funcionar no mesmo local dos antigos Meo Spot e Sasha Beach. As festas temáticas e os djs nacionais e internacionais animam as tardes e noites deste beach club com várias áreas privadas. Praia da Rocha, Portimão > T.9 1 2 617 625 > seg-dom 11h-21h (piscina), até 2h discoteca

2 - Purobeach Poolside, Vilamoura

A poucos passos da praia de Vilamoura, chama a atenção assim que se ouvem as batidas suaves de house, funk e afrobeat. O som que se propaga para fora do PuroBeach Poolside funciona como um chamariz para quem ainda não conhece este oásis onde se dança literalmente dentro da piscina. Ideal para relaxar, beber um copo ou apanhar sol enquanto se bebe uma flute de champanhe ou uma cerveja. Jardins do Tivoli Marina Vilamoura, Vilamoura, Loulé > T. 289 303 740 > 10h-19h (abr-set) > €40 a €150 (cama balinesa/2 pax, garrafa de champanhe Moët & Chandon )

3 - NosoloÁgua Portimão

Há doze anos que o Nosolo Água Portimão marca o verão, sempre à volta da piscina, aos finais de tarde ou em festas especiais, como a chill out pool party do próximo dia 5 de agosto (a partir das 16 horas) animada por Djeff Afrozila. É quase impossível sair de dentro de água. Para combater o calor da estação bebem-se mojitos, caipirinhas e gin tónico, este último reinventado em cocktails como o original Duck Lips, de cor azul e com direito a patinho de borracha. Marina de Portimão, Bl. 4, Lj. 1, Portimão > T. 282 498 180 / 91 078 9991 > seg-dom 10h-20h

3 - Medusis Club, Almancil

Com abertura agendada para o final de julho, o Medusis Club promete dias e noites animadas à volta da piscina. Da responsabilidade de Hugo e Lídia Ranito, Alberto Felício e Marco Delgado, contará com sunsets com djs convidados, festas-surpresa, cocktails de autor e gastronomia com a assinatura do chefe Álvaro. Um pool club à moda de Ibiza no Triângulo Dourado algarvio. Vale Verde, Almancil, Loulé

5 - Grand Beach Club, Vila Real de Santo António