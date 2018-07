Na Viagem Medieval de Santa Maria da Feira conta-se a História de Portugal em 12 dias

Durante 12 dias, Santa Maria da Feira regressa ao passado durante a 22ª edição da Viagem Medieval. A maior recreação histórica do País começa esta quarta-feira, dia 1

O festival segue uma linha cronológica, para que o público possa acompanhar, de reinado em reinado, a História de Portugal. Retomando o ponto em que terminou no ano passado, a 22ª edição da Viagem Medieval será dedicada à subida ao poder de D. Pedro I, conhecido pelos cognomes O Cruel e O Justiceiro. As recriações históricas serão uma constante, evocando em espetáculos diários os episódios mais conhecidos da vida do rei, nomeadamente a vingança perpetrada contra os algozes de D. Inês ou a sua coroação post mortem como rainha, mas também a prosperidade financeira do reino e as boas relações mantidas com Castela.

Em Santa Maria da Feira nada é deixado ao acaso, e o centro histórico e a população vestem-se a rigor para esta viagem no tempo. O recinto divide-se em áreas temáticas, como o castelo, o lago dos feitiços (dedicado às artes da magia e da adivinhação), a feira franca, com venda de produtos característicos da época medieval, o souk dedicado aos produtos e sabores árabes, a granja dos animais, o povoado junto às margens do rio Cáster ou o arraial militar. Multiplicam-se as atividades, como o treino de cavaleiros e de escudeiros, jogos medievais, recriação de práticas ancestrais de termalismo nos banhos de São Jorge, além da música e da dança.

Viagem Medieval de Santa Maria da Feira > Centro histórico de Santa Maria da Feira > T. 256 370 802 > 1-12 ago, seg-sex 14h-00h30, sáb-dom 12h-00h30 > €2,50 a €4,50 bilhete diário, €8 passe