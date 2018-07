Sete piscinas para mergulhar sem sair da cidade

Passar o mês de agosto na cidade, mais vazia e sem trânsito, é sempre uma boa solução, mas é preciso refrescar ideias e transformar os fins de semana em férias. Por isso mesmo, escolhemos as sete piscinas para encontrar o lugar ao sol (e chamar finalmente o verão)

D.R.

1. Sheraton Lisboa Hotel & Spa, Lisboa

Não há vista sobre a cidade, mas o Hotel Sheraton oferece outros luxos aos clientes que aqui vêm para um dia bem passado à beira da piscina, uma das a maiores no centro de Lisboa. Rodeada de chapéus-de-sol e espreguiçadeiras, a entrada dá acesso a uma área de relaxamento com sauna, duche Vichy, hammam e jacuzzi, e há ainda chás, água e fruta para beber ao longo da tarde. No bar, o menu é de verão, com saladas, wraps, hambúrgueres grelhados e sumos naturais. R. Latino Coelho, 1 > T. 21 312 0000 > Seg-Dom 7h-22h > €50 > inclui acesso ao ginásio, sauna, banho turco e direito a cacifo, roupão e toalha

2. Palácio do Governador, Lisboa

A casa de Gaspar de Paiva, primeiro governador da Torre de Belém, foi transformada num hotel de cinco estrelas, inspirado no período dos Descobrimentos. O terraço elevado do bar e as duas piscinas (uma para adultos, outra para crianças) ficam virados a sul, por isso o Palácio do Governador ganha pontos também pela localização. A tranquilidade é absoluta, apesar de estarmos numa das zonas mais movimentadas da cidade. R. Bartolomeu Dias, 117, Lisboa > T. 21 300 7009 > €50, crianças até 12 anos €25 > pack piscina exterior + interior: €60 (a piscina interior acessível a partir dos 16 anos) > inclui toalha

D.R.

3. Palácio Estoril Hotel, Estoril

Já recebeu imperadores, reis e rainhas, princesas e estrelas de cinema. Mas não é só pela sua história que este é um hotel onde apetece estar e ficar, seja no restaurante, num quarto ou no spa. Desta vez, o propósito é a piscina com diferentes níveis de profundidade, rodeada pelo verde do relvado e da vegetação. A distância entre as cadeiras é suficiente para ter privacidade e quando o apetite chegar, pode optar pelas sugestões mais leves e rápidas do snack-bar ali perto, com uma ementa composta por saladas, sanduíches ou hambúrgueres. O preço inclui o acesso, espreguiçadeira e chapéu-de-sol, mas se começar pelo almoço-buffet que se serve todos os dias no terraço (€35, sem bebidas), terá um desconto de 50% na entrada da piscina. R. Particular, Estoril > T. 21 464 8000 > seg-dom 10h-19h (serviço de bar) > 1 jun-15 set: €50 (seg-sex), €60 (sáb-dom, feriados), 7-12 anos 50%, menores de 6 anos grátis > inclui espreguiçadeira e chapéu-de-sol

4. Farol Hotel Design, Cascais

O charme da casa senhorial do século XIX, transformada em boutique-hotel de cinco estrelas, encanta logo à primeira vista. No caso, o encantamento continua pela receção, prossegue pelo jardim tropical, repleto de catos e palmeiras, e na piscina que ali surge tão perto e debaixo dos nossos pés. Em cima do Atlântico, e vizinho do Farol de Santa Maria, o Farol Design Hotel tem uma das mais belas piscinas da linha de Cascais, a pedir que os dias de verão não tenham fim. O Bar On The Rocks tem serve bebidas e cocktails, várias saladas e petiscos (amêijoas à Bulhão Pato, camarão salteado em azeite de malagueta e coentros, por exemplo), tostas e um prego do lombo. Av. Rei Humberto II de Itália, 7, Cascais > T. 21 482 3490 > €50, menores de 5 anos grátis > inclui toalha, espreguiçadeira e chapéu-de-sol

5. Altis Belém Hotel & Spa, Lisboa

A entrada faz-se pelo elevador do Bspa by Karin Herzog, a marca suíça de cosmética que nos leva até um deck com vista para o Tejo. E é precisamente a vista que impressiona primeiro, com a Ponte 25 de abril e o Padrão dos Descobrimentos mesmo ali ao lado e o azul do rio em frente. Há poucos lugares, por isso o melhor é chegar antes do meio-dia, mas conte-se com silêncio e tranquilidade absolutas, Ao longo do dia, podem pedir-se sandes, saladas e outros pratos leves e bebidas da carta do bar.

Uma vez que o preço inclui acesso ao spa, fique ainda a saber que este tem hammam, banho turco, sauna, duches sensoriais, piscina interior dinâmica, tanque de tonificação e área de relaxamento. Para além de um extenso menu de tratamentos de rosto, corpo e estética. Doca do Bom Sucesso, Belém > T. 21 040 0220/22. > Seg-Dom 9h-21h > €30 > inclui a utilização do spa, robe e toalha

Matthew Shaw Photography

6. Penha Longa Resort, Sintra

O mistério da serra Sintra é ainda mais poético quando admirado das espreguiçadeira das piscinas do Penha Longa, para crianças, adultos e um dia passado de forma diferente. Há a piscina infinita com vista para a encosta e há agora também espreguiçadeiras para estar dentro de água e apanhar sol ao mesmo tempo.

Entre as novidades deste ano estão os programas para as famílias, por isso tome-se nota das várias atividades para crianças, que se fazem entre os mergulhos, as zonas verdes e o kids club (estas por marcação, pagas à parte). Vale ainda a pena passar pelo antigo minigolfe transformado num parque infantil com escalada, slide, castelos e carrinha “pão de forma” de brincar. Penha Longa Resort > Estr. da Lagoa Azul, Sintra > T. 21 924 9011 > 7h30-21h > €30 (época baixa), €50 (jun-ago), menores 12 anos pagam 50% > acesso a todas as piscinas interiores e exteriores, sauna, jacuzzi, ginásio e kids club, toalhas e balneário

7. Sud Lisboa Terrazza

É mais um terraço virado para o Tejo, com a piscina delimitada por paredes em vidro, como se pudéssemos nadar até à margem sul. O Sud não aceita reservas e uma vez que a piscina encerra às 18h, vale a pena chegar cedo e aproveitar o dia sem pressas nem preocupações. Essencial provar alguns dos pratos da carta de influência italiana, perfeita para os dias quentes de verão, como prova a salada de mozarella dI Bufala com manjericão, a piadina com presunto de Parma ou a salada de marisco com funcho. O menu de cocktails não fica atrás e serve de pretexto para ficar no bar até o sol desaparecer no rio. Avenida Brasília - Pavilhão Poente > T. 211 59 2700 > Seg-sex 10h-18h > €45 > inclui toalhas, chinelos e acesso aos balneários