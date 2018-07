O Porto visto de uma carrinha pão de forma cheia de estilo

Uma antiga Volkswagen de 1973 é a coqueluche da Wheels van Tours, a nova empresa turística do Porto, que nos leva numa viagem de regresso ao passado, com muita música e decoração a condizer

1 / 5 Lucilia Monteiro 2 / 5 Lucília Monteiro 3 / 5 Lucilia Monteiro 4 / 5 Lucilia Monteiro 5 / 5 Lucília Monteiro

A protagonista desta viagem está estacionada junto à Câmara Municipal do Porto - o local onde habitualmente vai ao encontro dos passageiros. Pintada de branco, é uma Volkswagen T2, de 1973, restaurada, conhecida por pão de forma. Quem não sonha (ou recorda) andar numa carrinha destas? Curiosos com esta nova forma de andar pelo Porto, a VISÃO Se7e apanhou a boleia da Wheels que, desde abril, organiza passeios pelo Porto (e não só) nesta antiga Volkswagen. Quando pensaram ter um negócio ligado ao turismo, Bruno Pinho e Ligia Martins, 28 e 26 anos, respetivamente, decidiram que uma pão de forma ofereceria uma “experiência de viagem diferente" das que habitualmente existem.

Entremos, então, nesta viagem: o tour Waterside, que nos levará até às praias de Leça da Palmeira. A carrinha (leva quatro pessoas mais o condutor) está decorada a preceito com bandeirinhas coloridas, almofadas (caso o cliente queira sentar-se na relva de um jardim), cestos de verga para usar a tiracolo, grinaldas de flores para pôr na cabeça, óculos de sol azuis ou dourados, não faltando uma cesta com bebidas e alguns doces. “Não se assustem, tenho que fechar a porta com força”, alerta Lígia. Ao volante, Bruno dá à chave, carrega no acelerador e na embraiagem e põe a trabalhar “a menina”. “O único problema é não ter direção assistida”, brinca. Nas colunas de som, começa a ouvir-se Burguesinha, de Seu Jorge, um dos temas de uma playlist de música que acompanha todas as viagens e pode ser personalizada pelo cliente.

Lucilia Monteiro

Percorremos os Aliados, passamos pela Estação de S. Bento, descemos para a Ribeira pela Rua Mouzinho da Silveira. Devagar, porque esta 'menina' tem de ser tratada com carinho e não deve ultrapassar os 80 quilómetros por hora. As janelas, a toda a volta, dão-nos uma perspetiva panorâmica da cidade. Final de semana/Na casa de praia/Só gastando grana/Na maior gandaia, escuta-se com o volume já mais alto. Chegados à rua Nova da Alfândega, já se vê o Douro, as casas de Miragaia e, mais à frente, na rua do Ouro, quase por baixo da Ponte da Arrábida, é altura da primeira paragem para a habitual sessão de fotografias. “A nossa viagem não pretende ser cultural, mas queremos que seja, sobretudo, uma experiência e uma forma de conhecer a cidade de outra forma”, salienta Bruno, que, tal como Lígia, trabalha na área de marketing digital. A viagem de ida e volta – dura cerca de duas horas – costuma ter, contam-nos, várias paragens, sempre com a pão de forma como protagonista, que, apesar dos seus 45 anos, 'ainda está aí para as curvas'.

Percorremos a Cantareira, o Passeio Alegre, a Avenida do Brasil, na Foz, o Castelo do Queijo, a anémona gigante da norte-americana Janet Echelman, em Matosinhos, a rua de Serpa Pinto e atravessamos, em ritmo lento, a ponte móvel de Leixões. Pena que, neste dia, o sol tivesse desaparecido em toda a marginal e até Leça da Palmeira e nos tivesse pintado as fotografias de cinzento. Quando o céu está azul, Bruno e Ligia contam que costumam parar junto à Casa de Chá da Boa Nova, obra de Siza Vieira.

“Queremos ser a marca mais cool do turismo”, reforçam, já na viagem de regresso. Além da tour Waterside (que oferece éclaires da Leitaria da Quinta do Paço e sumos), a Wheels organiza a Surf Tour (com aula de surf incluída), a Boat Tour (viagem e um passeio de barco) ou a Downtown (passeio pela Baixa do Porto e locais mais emblemáticos). Além disso, organizam-se piqueniques, despedidas de solteiro e outras festas. “Ainda não tivemos um pedido de casamento aqui dentro, mas gostávamos”, atira Ligia.

Wheels van Tours > T. 91 467 7566 > Tours a partir €95 (para quatro pessoas)