All around Douro: Primeira rota de enoturismo passa por 16 quintas

Já está disponível o primeiro roteiro de enoturismo do circuito central do Douro Vinhateiro, entre o Peso da Régua e o Pinhão. Há 16 quintas neste périplo traçado pelo All around Douro, um desdobrável gratuito e com formato de bolso

SERGIO FERREIRA

O All around Douro é o primeiro roteiro de enoturismo que facilita, e muito, a visita às quintas da região entre Peso da Régua e o Pinhão. A publicação resulta de uma parceria de 16 produtores, cujas quintas oferecem um périplo por experiências em torno do vinho e da vinha.

Além de um mapa, o desdobrável que dá a conhecer a região, faz uma breve apresentação da história de cada quinta, em inglês (entretanto deverá ser a versão portuguesa), com informações práticas sobre acessos, seja de carro, comboio, barco ou helicóptero, horários de visita, provas de vinhos, restaurantes e alojamento.

O guia de bolso pretende responder à procura cada vez maior de experiências de enoturismo. “É uma oferta organizada do território”, para que “o turista além de ver, possa sentir a região. Isso é fundamental”, diz Laura Regueiro, da Quinta da Casa Amarela, uma das responsáveis pela elaboração desta rota de enoturismo, apresentada esta quarta, 17, no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.

Lucilia Monteiro

A publicação integra apenas as quintas com uma oferta regular de atividades ligadas ao enoturismo, localizadas nas margens do Rio Douro, entre Peso da Régua e o Pinhão. São elas a Quinta do Vallado, Quinta do Crasto, Quinta dos Murças, Quinta da Marka, Quinta Nova N. S. Carmo, Quinta de La Rosa, Quinta do Bomfim, Quinta da Roêda, Quinta das Carvalhas, Quinta do Seixo, Quinta do Panascal, Quinta do Pôpa, Quinta do Tedo, Quinta Maria Izabel, Quinta da Casa Amarela e a Quinta de Tourais. “Enoturismo é mais do que vinho, é criar experiências", acrescenta Stephan Ferreira, da Quinta do Pôpa, que vê a publicação como um facilitador para comunicar as atividades desenvolvidas no Douro.

O guia de bolso All around Douro é grátis e está disponível em postos de turismo, hotéis, quintas do Douro, museus, garrafeiras e alguns restaurantes em diversas cidades.