Graça Rooftop Bar: Descontrair lá no alto do Porto

Do terraço do Rivoli Cinema Hostel avistam-se os telhados da Baixa, a Sé e os Clérigos, enquanto se bebe um cocktail. Bem-vindo ao Graça Rooftop Bar, o mais recente terraço do Porto

Lucília Monteiro

O quarto andar do Rivoli Cinema Hostel costumava estar reservado aos hóspedes deste alojamento, situado na Baixa do Porto, com decoração inspirada em filmes e nos realizadores, e que chegou a ser considerado um dos sete hostels “mais cool” da Europa. Desde os primeiros dias de junho que o Graça Rooftop Bar abriu ao público, por vontade dos proprietários Sebastião Healy, modelo, 27 anos, e da companheira e fotógrafa, Carlota Pérez, 25 anos.

Lucilia Monteiro

“O Graça quer ser um sítio para relaxar, onde as pessoas estejam confortáveis, usufruam da vista e possam tomar uma bebida a preços acessíveis”, resume o casal, regressado ao Porto há pouco mais de um ano, depois de ter viajado durante dois anos e meio pela América do Sul, Ásia, Austrália e Nova Zelândia (experiência que foram relatando no blogue Nós no Mundo). No regresso à cidade onde nasceram, Sebastião e Carlota assumem ter encontrado um Porto “cheio de oportunidades”, daí pretenderem que este terraço – do qual se avistam os telhados da Baixa, a Sé, a Torre dos Clérigos e o Rivoli Teatro – seja também “uma tentativa de contrariar a noite tardia do Porto”, ao abrir a partir das 16 horas para receber quem queira tomar um copo com os amigos, após o trabalho e antes do jantar.

Nos sofás e nas cadeiras com almofadas, prove-se o cocktail-surpresa (€7), preparado por Sebastião Healy, com fruta do dia, os clássicos Porto tónico (€5) ou o gin tónico (a partir €5), um mojito (€6), uma tequilha, um vinho a copo ou a sangria (€3,50). O casal pretende ali organizar atividades culturais que animem os fins de tarde e o pôr do Sol, nomeadamente com música ao vivo, sessões de ioga e cinema ao ar livre. E, pelo meio, adivinham-se muitas conversas sobre viagens.

Graça Rooftop Bar > Rivoli Cinema Hostel > R. Dr. Magalhães Lemos, 83, 4º andar, Porto > T. 93 777 4965 > seg-dom 16h-24h (até final de outubro)