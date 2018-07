Ao Ar Livre: O dia em que o Teatro Maria Matos sai à rua

Este ano, sabe a despedida o encerramento da temporada do Teatro Maria Matos, em Lisboa, este sábado, 14, com um programa dedicado às famílias

José Frade

Vai ser um Ao Ar Livre diferente. O dia em que o Maria Matos sai à rua, convidando as famílias a irem até ao bairro de Alvalade, marca também a despedida deste teatro como o conhecemos – deixa de ser gerido pela Câmara Municipal de Lisboa e passa para as mãos de privados. “Foram 10 anos de aprendizagem, de experiências para a vida, de novos amigos que se fizeram. Isto não passa por nós ao de leve”, diz Susana Menezes que conduziu a programação infantojuvenil do Maria Matos – trabalho que tem agora continuidade no novo Teatro Luís de Camões, do qual é diretora artística. Por isso, toda a equipa foi chamada a colaborar na escolha das atividades que vão preencher a tarde e a noite deste sábado, 14, na Rua Bulhão Pato e no jardim do Bairro das Estacas.

Além das oficinas de artes plásticas e científicas, à sombra das árvores, haverá instalações e jogos para brincar. Friends of Crusoé desafia a experimentar 21 peças em madeira, enquanto Entrelaçados pede a colaboração de todos na criação de uma teia gigante, com contributos em forma de nó, laço, malha ou trama.

Desorientado vai andar por ali um estranho submarino, a convidar a uma pequena viagem pelo jardim que, na zona chill out, se cobre de tapetes, almofadas e espreguiçadeiras. E em O Baile das Coisas Importantes, espetáculo de Joana Providência com texto de Afonso Cruz, fala-se da Natureza, dos seus elementos, das virtudes, mas também de coisas indesejáveis, de dificuldades e de medos. O jantar, preparado pela Cozinha Popular da Mouraria, aconchega o estômago a partir das 19 horas, seguindo-se o Auto Rádio DJ Set de Benjamim, com músicas inspiradas nas viagens de carro em família.

No Teatro Luís de Camões (LU.CA), na Ajuda, assinalam-se os 10 anos do programa para crianças e jovens do Maria Matos com a reposição de alguns espetáculos. Dias 21 e 22 de julho sobe ao palco A Montanha, de Ana Brandão e António Jorge Gonçalves, com entrada grátis. Depois, o LU.CA encerra para férias.

Ao Ar Livre > R. Bulhão Pato e jardim do Bairro das Estacas, Alvalade, Lisboa > 14 jul, sáb 15h-22h > grátis