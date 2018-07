Mercantina: agora em Alvalade há pizza à fatia

Acaba de abrir o primeiro quiosque que vende pizza romana, à fatia, mas só até às sete e meia da tarde. Depois, continuam a sair os gelados Davvero, em 12 sabores. O Mercantina Pizza&Gelato é um dos novos quiosques de Lisboa que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 12, nas bancas

O primeiro Mercantina abriu há 5 anos, quando o Centro Comercial de Alvalade reabriu de cara lavada. Instalou-se com a porta virada para o food court, que funciona como uma esplanada, e ganhou fama pelas suas pizzas, certificadas pela Associazione Verace Pizza Napoletana.

O primeiro quiosque desta marca de restaurantes italianos, o Pizza&Gelato, originalmente desenhado pelo arquiteto Tiago Silva Dias, abriu agora, no mesmo sítio. Mas, diz José Bartolomé Duarte, um dos sócios, "não são concorrentes". Importa-se de explicar?

As pizzas que aqui servem, apenas à fatia, são romanas, à base de três farinhas biológicas, estão 72 horas a levedar e o forno que as coze não é elétrico. Dicas que o pizzaiolo da Mercantina, Diogo Coimbra, aprendeu quando fez uma formação intensiva com o chefe Luca Belliscioci.

Para acompanhar as variedades de pizza (há oito receitas para provar, entre €2,8 e €3,2), que também se podem levar dali para fora em caixas onde se consegue acumular várias fatias, há 12 sabores de gelados artesanais Davvero, marca dos italianos Filippo Licitra e Riccardo Farabegoli (€2 um sabor).

Quiosque Pizza&Gelato > Pç. Alvalade, Centro Comercial Alvalade > T. 21 796 0313 > seg-dom 12h-19h30 (pizzas), seg-dom 12h-23h (gelados)