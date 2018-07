Sete esplanadas no Porto e em Vila Nova de Gaia para receber (finalmente) o verão

Num jardim no centro da cidade, num pátio de hotel ou com vista para o rio Douro. Nestas sete esplanadas do Porto e de Vila Nova de Gaia, bebe-se um Porto tónico e cocktails de autor, acompanhados por ostras, saladas e atum dos Açores marinado com molho de soja e sésamo. Venham de lá esses dias de sol e de calor

Lucilia Monteiro

1. Base, Porto

O jardim do Passeio dos Clérigos, no centro do Porto e de onde se olha a Torre dos Clérigos, continua a convidar a sair de casa. Sentados na relva ou nas cadeiras almofadadas do Base, à sombra das oliveiras, prove-se o Aperol, a bebida italiana de cor alaranjada (€6) que é a novidade deste verão. O mojito continua a ser um dos cocktails de eleição da carta, onde também entra o gin, a cerveja ou o vinho a copo. A partir das 16 horas, as tardes e noites são animadas com um DJ set. Passeio dos Clérigos, Porto > seg-dom 10h30-1h

Lucilia Monteiro

2. Graça Rooftop, Porto

O mais recente terraço do Porto abriu, há poucos dias, no quarto andar do Rivoli Cinema Hostel. Com música ambiente, o Graça Rooftop tem sofás para preguiçar e vista para os telhados da baixa, a Sé e a Torre dos Clérigos. A carta não é longa, mas tem as bebidas suficientes para quem queira tomar um copo depois do trabalho ou antes do sair para jantar. Além do tradicional Porto tónico, da sangria ou do gin tónico (bebidas a partir €3), Sebastião Healy – que abriu o Graça juntamente com a companheira, Carlota Pérez – prepara o cocktail-surpresa (€7), com fruta do dia. Depois, é deixar-se ficar à conversa, sem pressa de ir embora. Rivoli Cinema Hostel > R. Dr. Magalhães Lemos, 83, 4º andar, Porto > T. 93 777 4965 > seg-dom 16h-24h (até final de outubro)

3. Vogue Café, Porto

Num dos mais recentes pátios da Baixa do Porto, com uma decoração em tons preto, branco e dourado, da autoria de Paulo Lobo, tanto se pode tomar uma bebida fresca como fazer uma refeição. Falamos da esplanada do Vogue Café, que faz a ligação ao renovado Hotel Infante Sagres. Nos cocktails com assinatura Vogue (€14), prove-se o Hail Mary (com Belvedere, Dry White Port, beterraba, pepino, tabasco verde e vermelho, sal e pimenta), ou um dos muitos cocktails à base de vinho do Porto (€10). Vinhos tintos e brancos, champanhes e espumantes fazem também parte da carta de bebidas, que inclui ainda smoothies (€8) e sangria. Para a refeição, o chefe Gil Raposo sugere pratos leves, como os crudités da época acompanhados por molhos caseiros (€13), vieiras do Algarve caramelizadas, cenoura, gengibre e laranja (€14) ou o picante poke bowl de salmão fresco (€14). Ostras, gaspacho de tomate verde, ricotta e lima (€7), burrata fresca, tomate e manjericão (€13), wrap de atum fresco com wasabi (€14) ou focaccia de presunto bísaro, mozzarela fresca, tomate e rúcula (€13) são outras opções frescas e saudáveis. R. de Avis, 10, Porto > T. 22 339 8550 > seg-qui, dom 11h-1h, sex-sáb 11h-2h

Lucília Monteiro

4. Miradouro Ignez, Porto

Tem, provavelmente, uma das vistas mais fotogénicas do casario do Porto e do rio Douro, com a vantagem de estar abrigado das nortadas. Abriu, em agosto de 2016, apenas como esplanada, num edifício tão descaradamente desaproveitado (pertencia ao departamento do ambiente da Câmara Municipal do Porto, mas estava desocupado desde 2009) que logo foi adotado por locais e turistas. Aos poucos, foram adaptados os três pisos, optando-se por uma decoração simples e descontraída. A carta é descomplicada, com hambúrgueres, tostas e cocktails (a partir €6), mas deverá crescer para restaurante ainda este verão. R. da Restauração, 252, Porto > T. 91 295 5817 > seg-qui, dom 10h-24h, sex-sáb 10h-2h

5. Astoria, Porto

Uma carta com petiscos tradicionais e tapas (a partir dos €6,50) é a novidade deste verão na esplanada do restaurante Astoria, com vista para a Praça da Liberdade e Avenida dos Aliados. O chefe de cozinha Francisco Pico sugere as sardinhas grelhadas em molho de tomate picante e azeitona galega (€6,50), as gambas “à guilho” (€13,50), as favas com chouriço ibérico, peito de pato fumado e gema a baixa temperatura (€9), ou saladas, como a de beterraba assada, queijo azul, nozes caramelizadas e mel (€12,50). Além de mais de 30 opções de vinho a copo, cocktails clássicos e de assinatura, quem queira pode pedir o habitual serviço à carta, disponível nesta esplanada situada bem próximo da Estação de São Bento. Intercontinental Porto, Palácio das Cardosas, Praça da Liberdade, 25, Porto > T. 22 003 5639 > seg-dom 10h30-23h

6. Soundwich, Porto

A cada ano, há novidades no Soundwich, a "praça da alimentação" do Parque da Cidade. E, este verão, não é exceção. O Celeiro abriu, finalmente, para festas e workshops, e além da esplanada da eira – onde se servem as saladas e sanduiches da autoria de 14 chefes de cozinha (Vasco Coelho Santos, Ruy Leão, Rui Martins, Nuno Inverneiro, Nuno Castro, João Pupo Lameiras, Arnaldo Azevedo, Miguel Castro e Silva, Rui Paula, Hélio Loureiro, Camilo Jaña, Luís Americo, Marco Gomes e Alvaro Dinis) – há outras novidades. O quiosque Bark oferece cozinha saudável e o Bery Typical terá uma carta com cozinha do mundo, idealizada pelo chefe Hélio Loureiro, a fazer lembrar os continentes onde chegaram os navegadores portugueses. No Pick a Park serve-se um brunch aos sábados e domingos, entre as 11h30 e as 16 horas, por €19,90 (€12,50/crianças). Núcleo Rural Parque da Cidade, Porto > T. 22 3228117 / 91 977 2527 > seg-sex 12h-20h, sáb-dom 10h-20h, quiosques qui-dom 12h-20h

7. Vinum Restaurant & Wine Bar, Vila Nova de Gaia