Missão possível: explorar a Herdade do Esporão em 48 horas

As portas da Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, abrem-se este sábado e domingo, dias 30 de junho e 1 de julho, para a 4.ª edição do Dia Grande. O acampamento de tendas e tippies já está montado no olival da Torre, local emblemático da propriedade – depois de tanta animação é aqui que os participantes desta festa alentejana, que dura dois dias, vêm descansar e repor energias. Mas, antes de dormir e depois de acordar, há muito para fazer e provar.

Pelo quarto ano consecutivo há um programa recheado com mais de 40 atividades para adultos, famílias, apreciadores de vinho, de agricultura ou de gastronomia, e claro, para os apaixonados pelo Alentejo. Nestas 48 horas preparadas ao pormenor pela equipa da Herdade do Esporão incluem-se iniciativas tão especiais como o piquenique, no sábado à uma da tarde, uma refeição no campo com menu especial preparado por dez chefes: Carlos Teixeira, Bruno Caseiro, António Galapito, Hugo Brito, Leopoldo Garcia, Rodrigo Castelo, Rui Martins, Vasco Coelho Santos, José Júlio Vintém e Joaquim Saraiga. No mesmo dia, o lanche no mercado tem a particularidade de ser servido com pão sírio feito pelo restaurante Mezze, em Lisboa, um negócio gerido por uma família de refugiados da Síria, e ao jantar, numa longa mesa no meio das vinhas, convive-se com a gastronomia alentejana, os vinhos e os azeites do Esporão. A servir de banda sonora, os sons da música tradicional portuguesa, tocada pelo projeto A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria.

Para os apreciadores de vinho, a Prova Especial da Garrafeira Esporão é uma oportunidade única para descobrir exemplares raros da marca enquanto a Prova de Vinhos da Talha dá a conhecer a ancestral técnica de vinificação em talhas de barro. Interessantes são também as Conversas à Sombra, este ano com moderação de Inês Maria Meneses e a participação de Tiago Pereira, Samuel Úria e Joana Astolfi, e onde se vai falar sobre Património Cultural.

O dia mais preenchido é o sábado, 30, e entre tantas atividades é provável que não sobre muito tempo para o descanso. Mas no Alentejo, já se sabe, ninguém leva a mal que se fechem os olhos para recuperar energia.

Este será também uma Dia Grande para as crianças. O Esporão não descurou a brincadeira nem tão pouco o conhecimento, por isso, incluiu uma oficina de construção de instrumentos musicais orientada pelo artesão Luís Vale, uma visita ao laboratório de análises do vinho para descobrir o que ele esconde e uma peça de teatro de fantoches, A Borboleta Verde, que conta a história dos amigos Artur e Alípio. A 4ª edição do Dia Grande encerra à uma da tarde, um check-out feliz e com direito a um presente de “até já”.

4ª Edição Dia Grande > Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz > 30 jun-1 jul, sáb-dom > €95 (adultos), €45 (4 aos 14 anos), até aos 3 anos grátis