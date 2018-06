Adegga Wine & Food Festival: Um fim de semana de gastronomia e vinhos em Lisboa

Os terraços do Pavilhão Carlos Lopes recebem este sábado, 30, e domingo, 1 de julho, 60 produtores de vinhos portugueses e dez chefes de cozinha na edição 2018 do Adegga Wine & Food Festival

pixdeluxe

O número impressiona. São 500 vinhos de 60 produtores nacionais de várias regiões vitivinicolas portuguesas – dos Açores à Madeira, de Lisboa ao Alentejo, da Bairrada a Monção e Melgaço –, os que vão estar à prova este sábado, 30, e domingo, 1, no Adegga Wine & Food Festival. A iniciativa decorre nos terraços do Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e casa vinho e gastronomia, num programa que inclui várias novidades, entre as quais o esgotadíssimo A Mesa Mais Longa do Verão: um jantar para 50 pessoas com um menu exclusivo preparado com produtos nacionais pelo chefe Nuno Bergonse, e em que cada participante é convidado a levar a sua própria garrafa de vinho.

A quem não conseguiu lugar nesta mesa, importa dizer que no festival há outras mesas tentadoras. Nesta edição do festival, dez marcas de vinho convidaram dez chefes de cozinha e restaurantes – Joachim Koerper, Diogo Rocha, Vítor Claro, Valdir Lubave, Lisboa à Vista, Malaca Too e Cochinchina, e ainda André Magalhães com sua Taberna da Rua das Flores – , para harmonizar petiscos e vinhos em provas exclusivas nas Mesas do Chefe.

Uma passagem pelo Beira Bar dá a conhecer oito produtores da região da Beira Interior: Quinta do Ministro, Quinta dos Termos, Adega Castelo Rodrigo, Almeida Garrett Wines, Quinta da Caldeirinha, Monte Barbo, Raya e Adega do Fundão. E no palco Adegga Rising Stars revelam-se novos enólogos e produtores em ascensão, como o projeto Hugo Mendes de Lisboa ou Álvaro Martinho do Douro.

Além do convívio e da animação, destaque-se ainda o SmartWineGlass, o copo criado pelo Adegga Wine Market com uma tecnologia capaz de registar tudo o que vai sendo bebido. Os visitantes podem apreciar descontraidamente os vinhos, sem a preocupação de tirar notas. No final, recebem um email com a lista do que provaram e informações detalhadas das marcas. Simples e prático.

Adegga Wine & Food Festival > Terraços do Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII, Lisboa > 30 jun-1 jul, sáb 14h-21h, dom 12h-21h > bilhete prova €15 (€20 no próprio dia, inclui entrada diária e prova); bilhete loja €40 (entrada diária, prova e vale de compras no valor de €40); bilhete loja duplo €60 (entrada diária para duas pessoas, prova e vale de compras no valor de €60); passe festival €40 (entrada diária, prova, 6 petiscos Mesa do Chef no valor de €30, vale de compras no valor de €10 em compras superiores a €50); passe festival duplo €75 (entrada para duas pessoas para os dois dias, prova de vinhos, 12 petiscos Mesa do Chef no valor de €60 e vale de compras no valor de €15 em compras superiores a €50)