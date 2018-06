Nadar com pinguins: um belo entretém para ocupar as férias grandes

Em Portugal, não há nada como a Boulders Beach. Nesta piscina original do Zoo de Lagos, no Algarve, pessoas e pinguins nadam e mergulham apenas com um vidro a separá-los. A experiência é inesquecível. Esta e outras atividades para gozar as férias grandes fazem o tema de capa desta semana da Visão Se7e, esta quinta, 28, nas bancas