O Pattria, no Porto, é uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal

Neste bar de design industrial, partilham-se petiscos com os amigos e bebe-se cerveja artesanal de Portugal e do mundo

Com vista para o sempre agitado Largo Alberto Pimentel, o Pattria é o mais recente bar – em breve, será também restaurante – a integrar o roteiro cervejeiro do Porto. Jaime André e Tiago Almeida começaram por “cozinhar” a ideia na Petiscaria Santo António, outro negócio de ambos. Muito antes de abrir, há três meses, o projeto começou a ganhar forma através da loja online e em diversos festivais por todo o País, sempre com alguma irreverência à mistura. “Este bar, além de uma extensão do online, é para quem gosta de cerveja”, frisa Tiago Almeida, que pensou o Pattria com uma decoração “vintage industrial”, com andaimes por todo o lado, a desconstrução a fazer parte do charme. “Tudo o que é estrutural ficou à vista”, como as traves de madeira, que dividem os dois pisos, fitas de obra e parte da canalização.

Especialistas ou leigos, todos têm lugar à mesa. A abrangente oferta inclui mais de 150 referências de cerveja, com incidência nas nacionais. Da mais cara, a escocesa Brew Dog (€17), ao fino (a partir de €2,50), da irreverente White Stork à Caulier, passando pelas séries sem glúten e poucas calorias, há muito para provar. “São cervejas especiais e com valor reconhecido”, nota. A acompanhar, há moelas, mexilhões, tábuas de queijos (€2,75 a €3,50) e fondue para partilhar.

Pattria > R. dos Mártires da Liberdade, 30, Porto > ter-dom 17h-24h