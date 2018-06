7 motivos para foliar no São João, no Porto

Martelinhos, uma roda-gigante, música e fogo de artifício... Até domingo, 24, Dia de São João, não faltam motivos para sair à rua na cidade

1. Música para todos os gostos

Na Casa das Artes, a festa tem início a meio da tarde de sábado, 23, com jogos tradicionais e música eletrónica. A Banda Sinfónica Portuguesa dá dois concertos: um na Casa da Música (sáb, 23, 22h) e outro na Avenida dos Aliados (dom, 24, 17h). Ainda na Casa da Música, será o dj Rodrigo Affreixo a tomar conta da esplanada (sáb, 23, 22h). Na Avenida dos Aliados, haverá um Tributo a António Mafra, recordando o conjunto que mais músicas dedicou ao São João do Porto e que se estreou nessa mesma noite em 1955. Depois do fogo de artifício, atuará José Cid.

2. Parques de diversões

Uma roda-gigante, carrosséis, matraquilhos e outros divertimentos não faltam em várias zonas da cidade, como a Avenida D. Carlos I, na Foz (até 8 jul), a Alameda das Fontainhas (até 25 jun), o Largo do Cálem, no Lordelo (até 1 jul) e a Rotunda da Boavista (até 1 jul).

3. Oficinas

A anteceder a noite de São João, na sexta, 22, a Oupas! Design propõe-se decorar a Rua Fernandes Tomás com bandeiras das cores tradicionais da festa. A oficina, que pretende recriar uma Rua de São João, é de participação livre e decorre das 10h às 13h e entre as 14h e as 19h, junto ao Mercado Temporário do Bolhão.

4. Fogo de artifício

À meia-noite deste sábado, 23, os olhos de milhares de pessoas estarão postos no céu para ver o espetáculo de fogo de artifício lançado, como habitualmente, da Ponte Luís I e das barcas no rio Douro. A cada ano, a temática, as cores e a música são diferentes.

5. Martelinhos com design

Vai na sétima edição o concurso Martelinhos de São João, a apelar à criatividade em volta do símbolo maior das festas do Porto: o martelo de plástico, colorido, com um apito na extremidade, que terá sido inventado em 1963. Os premiados e todas as 112 propostas, podem ser vistos até 30 de junho, no Palácio das Artes (Largo de S. Domingos, seg-sáb 10h-18h). A entrada é livre.

6. Rusgas de São João

O tradicional desfile de Rusgas de São João acontece, este ano, na sexta, 22 – ao contrário das edições anteriores, em que costumava sair à rua depois do feriado. A partir das 21h30, sete grupos, que representam cada uma das freguesias do Porto, desfilam na Avenida dos Aliados com os seus trajes e adereços, que serão avaliados pelo júri, instalado na Praça General Humberto Delgado.

7. Ver os barcos rabelos

É tradição a 24, Dia de São João, ir assistir à Regata de Barcos Rabelos. Organizada pela Confraria do Vinho do Porto, vai na 35ª edição e é sempre uma oportunidade para ver, em competição, as embarcações (este ano serão 19) que, antigamente, transportavam as pipas de vinho do Porto do Douro Vinhateiro até Vila Nova de Gaia. Às 12h30, os barcos percorrem o rio desde o Cabedelo até à Ponte Luís I e, a partir das 15h, passeiam-se pelas águas do Douro.