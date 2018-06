Santiago à vista: o que saber antes de se lançar ao Caminho Português da Costa

Para se lançar ao Caminho Português da Costa, recentemente revitalizado, damos-lhe conta de tudo o que o percurso tem para dar: terra e mar, paisagem e património, descoberta e aventura. Este é o próximo tema de capa da Visão Se7e, esta quinta, 21, nas bancas

1 / 4 Lucilia Monteiro 2 / 4 Lucilia Monteiro 3 / 4 Lucilia Monteiro 4 / 4 Lucilia Monteiro

Existem diferentes traçados dos Caminhos de Santiago, percorridos desde a Idade Média, sobretudo a partir do Norte de Portugal. Vindo do Porto, o Caminho Português da Costa, esquecido durante décadas, é um dos que mais tem crescido nos últimos anos. Muito por causa do protocolo assinado por dez municípios do Norte Litoral (Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença), para sinalização e promoção desta rota jacobea.

O desprendimento, a redefinição das prioridades e a simplificação da vida marcam, invariavelmente, aqueles que se aventuraram pelos Caminhos de Santiago. Costuma dizer-se que esta é uma peregrinação para se fazer “de cabeça levantada”, atentos ao riquíssimo património paisagístico e histórico com que nos cruzamos, entre o mar e a serra. Mais do que uma motivação religiosa, está o prazer da descoberta, além do contacto com pessoas de várias nacionalidades.

Para obter mais informações, o portal do Caminho Português da Costa ajuda a planear as etapas, aponta os pontos de interesse e as comodidades de cada município e dá algumas dicas indispensáveis, antes de seguir viagem. Há também um app para descarregar com mapas e mais informações.

Os que pretendam seguir todos os preceitos da peregrinação e adquirir uma credencial – o documento que identifica o peregrino e atesta as etapas cumpridas com carimbos (obtidos nos albergues, igrejas e espaços comerciais), ao mesmo tempo que lhe dá acesso a albergues e a descontos –, podem fazê-lo na Catedral do Porto (T. 22 205 9028, seg-sex 9h-17h30, dom 14h30-17h30). Esta é depois entregue na Oficina de Acogida al Peregrino, já em Santiago de Compostela. Se a credencial comprovar que fizeram, pelo menos, 100 km a pé ou a cavalo ou 200 km de bicicleta, é-lhes outorgada a Compostela. Certificação à parte, com carimbo a mais ou a menos, saiba ainda que o perdão de todos os pecados, prometido a quem se confesse e comungue, depois de ter entrado pela Porta Santa da Catedral em ano Xacobeo (sempre que o dia do santo, a 25 de julho, calha a um domingo; o próximo será em 2021), é tão válido para quem chegue de carro como para quem percorra a pé centenas de quilómetros. O que interessa é fazer-se ao caminho.

Caminho Português da Costa

Distância aproximada entre Porto e Santiago: 258km, feitos em cerca de 12 dias /etapas:

- Porto a Vila do Conde: 29 km

- Vila do Conde a Marinhas, Esposende: 27,3 km

- Marinhas a Viana do Castelo: 26 km

- Viana do Castelo a Caminha: 27 km

- Caminha a Vila Nova de Cerveira: 16 km

- Vila Nova de Cerveira a Valença: 16 km

- Valença a Porriño: 17 km

- Porriño a Redondela: 16 km

- Redondela a Pontevedra: 20 km

- Pontevedra a Caldas de Rei: 21 km

- Caldas de Rei a Padrón: 18 km

- Padrón a Santiago de Compostela: 25 km