Na Brooklyn Barbearia, no Porto, não se corta apenas o cabelo

Na nova barbearia da cidade corta-se o cabelo e apara-se a barba, mas também se fica para jogar bilhar e beber uma cerveja

Lucilia Monteiro

Imagine-se um lugar com bar de cerveja, mesa de bilhar, poltronas, uma consola e várias televisões. Se a este cenário se juntar um simpático barbeiro para cortar o cabelo, tratar da pele e aparar a barba, está feita a descrição da Brooklyn. Numa visita a esta barbearia, onde também se ouve música ao vivo uma vez por mês, tanto é possível sentar-se na cadeira dos dois barbeiros de serviço, a Carolina e o José, como tomar apenas um café. “É um lugar onde se pode ver um jogo e beber uma cerveja, enquanto os miúdos jogam nas consolas”, diz Iuri, que se juntou à Natália, a mulher, e à arquiteta Ana Paula Martins para abrir a Brooklyn.

A ideia surgiu no Brasil, em 2014, com Filipe Beckman e Orlando Martins, criadores da marca, e chegou depois aos Estados Unidos da América. Iuri acredita que a Brooklyn do Porto será a primeira de muitas no nosso país. “Não podia ter tomado melhor decisão”, frisa. A ligação à cidade que nunca dorme está na Ponte de Brooklyn, que vemos logo à entrada, e em cada peça colorida que ali se encontra.

Os cortes de cabelo vão dos mais clássicos aos mais modernos, com degradé e undercut (€15), por exemplo. O tratamento da barba inclui a aplicação de espuma quente para abrir os poros e creme para hidratar (€7). Já o serviço completo custa €20. Sai uma cerveja e um corte para a cadeira do fundo.

Brooklyn Barbearia > R. do Campo Alegre, 450, Porto > T. 22 493 8542 > seg 11h-21h, ter-sáb 9h-21h