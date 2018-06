Regata dos Barquinhos a Remos regressa ao Jardim do Campo Grande com um concerto dos Capitão Fausto

A competição é saudável (e original) e termina com a subida ao palco dos Capitão Fausto, que vão tocar mesmo no meio do lago do renovado Jardim Mário Soares, na zona sul do Campo Grande. A 6ª edição da Regata de Barquinhos a Remos está marcada para este sábado, 16

Tiago Miranda

É uma espécie de regresso à infância coletivo, ainda para mais num jardim acabado de inaugurar. A 6ª edição da Regata de Barquinhos a Remos está marcada para este sábado, 16, pelas 14 e 30, momento em que as equipas deverão ter tudo a postos para entrar na água. Pensada e organizada desde 2012 pelo apresentador Fernando Alvim, que é também o comandante da prova, é um desafio a marinheiros improváveis e tem regras simples. Das cinquenta equipas iniciais, correm dez por volta e as duas melhores vão à final. Quem participa, tem de estar preparado para dar ao remo, mas não só. Para além do nome e de uma lema originais, cada equipa (que deverá ter entre dois e quatro elementos) tem de vestir a camisola, seguindo um tema e trajando-se a rigor e com criatividade. Aqui, ninguém se incomoda com exageros de estilo, até porque, para chegar ao outro lado do lago do Jardim do Campo Grande, agora Mário Soares, é preciso uma certa irreverência.

Os vencedores levarão para casa a taça da praxe e depois podem respirar fundo para ver o concerto dos Capitão Fausto, que este ano ajudam a iniciativa a cruzar novas metas de popularidade. A banda, que depois do verão deverá lançar um novo disco, A Invenção do Dia Claro, gravado em São Paulo, no Brasil, e do qual já se houve o single, Sempre Bem, toca a partir das 17h no meio do lago.

Luis Barra

Grande Regata de Barquinhos a Remos > Jardim Mário Soares, Campo Grande, Lisboa > sáb, 16, 14h30 (concerto dos Capitão Fausto às 17h) > grátis