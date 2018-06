Um dia inteiro de atividades para celebrar o Japão em Lisboa

A cultura japonesa, da mais tradicional à pop, vai estar em destaque este sábado, 16, na 8ª edição da Festa do Japão em Lisboa, no Parque das Nações com entrada livre

D.R.

Ikebana, origami, furoshiki, kyudo, cosplay ou shakuhachi. Se não sabe o que é, a 8ª edição da Festa do Japão em Lisboa, que decorre este sábado, 16, no Parque das Nações, em Lisboa, é a iniciativa ideal para descobrir estas e outras artes da cultura japonesa.

A festa é de entrada gratuita e tem atividades para toda a família. O programa é extenso e intenso, com espetáculos de dança, música e artes marciais, e ainda workshops e demonstrações de várias tradições japonesas, que se dividem entre o palco e uma tenda.

É com uma demonstração de artes marciais, pelas 14 horas, que se inicia o dia, embora a cerimónia de abertura só tenha lugar pelas 16 e 50, logo seguida do desfile de cosplay (17h15), sempre muito aguardado . A não perder são os espetáculos de tambores com Keita Kanazashi e Taiko Enishi (às 16h, 18h45, 21h10) e a apresentação de Shakuhachi (flauta tradicional japonesa de bambú)/ koto/shamisen por César Viana e Gaho Takahashi (17h50, 20h15).

Na tenda de workshops, ensina-se a arte dos arranjos florais ou Ikebana (às 15h) e dos embrulhos em tecido ou furoshiki (17h), mas também decorrem demonstrações de Kyudo (tiro com arco), kendo (esgrima japonesa) e bojutsu (arte do bastão). A 8ª Festa do Japão em Lisboa está integrada nas Festas de Lisboa e é organizada pela Embaixada do Japão em Portugal, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa e a Associação de Amizade Portugal-Japão.

D.R.

8ª Edição Festa do Japão em Lisboa > Al. dos Oceanos, Parque das Nações, Lisboa > 16 jun, sáb 14h-22h > grátis

Mais Japão em Lisboa:

A nova carta do Kanazawa

Rabanetes, sardinhas e cerejas são alguns dos ingredientes da época que o chefe Paulo Morais incorporou na carta de junho do Kanazawa. Entre as novas propostas está o Sakizuke, uma sopa fria de cereja do fundão, espargos verdes e sardinha fumada; Yakimono, um enxareu curado em koji, que é depois grelhado e acompanha com cogumelos pleurotus marinados em limão, pickles de cereja do fundão e ovo de codorniz e um Sunomono de polvo, rabanetes e baby courgetes em vinagrete de miso e vinagre de kumquat. R. Damião de Góis, 3A, Lisboa > T. 21 301 0292 > seg-sáb 19h-21h

Os quimonos d'A Outra Face da Lua

Desde março do ano passado, quando organizou a primeira venda de quimonos Made in Japan, que A Outra Face da Lua, loja de roupa e acessórios em segunda mão, nunca mais deixou de ter este vestuário tradicional do Japão. Uma seleção exclusiva e cuidada de quimonos feitos à mão, femininos e masculinos, bordados, de seda, curtos e compridos, lisos ou com padrões. Os preços vão dos €45 aos €120 (para os mais trabalhados) com a certeza que leva uma peça única. R. da Assunção, 22, Lisboa > T. 21 886 3430 > seg-sex 10h-19h30, sáb 11h-19h30

O novo Yasuke Japanese Restaurant

O chefe Jailton Santos, que passou pelos restaurantes Tsuki, Coral Sushi e Oitavos, abriu há cerca de dois meses, em Alcântara, numa parceria com Gil Nunes, o Yasuke, um restaurante japonês onde a cozinha tradicional é a mais aproximada possível da que se come no Japão. O menu inclui grelhados, yakisoba, tempura, furai, shirashi, poke balls, sushi e sashimi. Entre as propostas a provar, há ainda os ninhos de camarão, uma entrada em que estes são envolvidos em massa de batata e posteriormente fritos; hotate yaki, uma espetada de vieira com molho teriyaki; furai sakana, peixe panado em flocos de pão, fritos e acompanhados de um molho tonkatsu; sashimi omakase, uma seleção do chefe de 23 peças e combinados de sushi com 16 ou 32 unidades (para uma ou duas pessoas). Durante a semana, há menus de almoço a partir de €12,50. R. Fradesso da Silveira, bloco C, lj. 5, Lisboa > T. 21 362 2253 > seg-sáb 12h30-15h, 19h30-23h, sex-sáb até 23h30

Os novos tratamentos inspirados em Quioto do Ritz Spa

Durante seis semanas, até 30 de julho, a terapeuta japonesa, Miyuki Yasuda, do Four Seasons Hotel Kyoto está em Lisboa para levar os clientes do Ritz Spa numa viagem sensorial até ao Japão. Através de três tratamentos de assinatura, o Arashiyama Kyoto Bamboo Massage, o Kyoto Heritage Massage e o Kotochina Facial Glow, feitos com chá verde, bambu e técnicas curativas ancestrais, Miyuki Yasuda trata do corpo, rosto e mente. Os tratamentos têm a duração de 50 ou 80 minutos e custam €180 ou €215. Ritz Spa > Ritz Four Season Hotel Lisboa, R. Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa > T. 21 384 3005 > seg-dom 6h30-22h30