"Os Dias do Público", no São Luiz, abrem o teatro à cidade

O Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, recebe este fim-de-semana, de 15 a 17, a programação d'"Os Dias do Público". Durante três dias, haverá visitas guiadas, duetos improváveis, almoço com artistas, concertos e um baile dançante, entre outras actividades gratuitas

Este sexta, 15, pelas 18 horas dá-se início à programação cultural d’Os Dias do Público, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, com o concerto dos Karma Drums e do Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa. Durante três dias, o teatro abre-se à cidade convidando todos os lisboetas a entrarem, assistirem a espectáculos, tertúlias, leituras encenadas, mas também a almoçarem e a dormirem por lá. A presentação do Manifesto do Público acontece pelas 19 e 30 , momento em que será lida a carta que resultou de uma reflexão em torno dos hábitos de consumo teatro e da relação com a criação dos participantes do projeto O Público ao Teatro, iniciado há dois anos. Mais tarde, às 21 e 30, pode assistir-se ao espetáculo Atlas de Lisboa, de Ana Borralho e João Galante, que reúne 100 pessoas de diferentes profissões em palco.

Estelle Valente

Já no sábado, 16, haverá um espetáculo guiado (15h, 16h, 1h30), uma leitura encenada em tempo real (15h) e projetos com os grupos de Danças Urbanas Amavita, Lugar Comum e Wonderfull’s Kova M (19h30). Nesta noite, um grupo de felizardos vai poder dormir na sala Luís Miguel Cintra no Teatro São Luiz, Eu mereço dormir no Teatro (24h) desafiou os lisboetas a enviarem uma frase para o teatro. Os escolhidos só precisam de levar o saco-cama, a almofada e o pijama. Durante a noite terão ainda direito a um concerto de Lula Pena e a uma apresentação do Espetáculo Guiado, de André Murraças.

No último dia, domingo, às 13 horas, destaca-se o almoço-deriva com o público e os artistas: António Pedro (cineasta e músico), Pauliana Pimentel (fotógrafa) e, Vera Mantera (coreógrafa e bailarina) vão andar pela cidade a recolher os seus sons, as suas imagens e os seus objectos e depois juntam-se ao público para partilhar o que encontraram. A partir das 15 horas, decorre a actividade Hoje Vim Trabalhar para o Teatro, que tem como objetivo reunir profissionais de diversas áreas. entre elas, uma cabelereira, um fotógrafo, uma esteticista, e uma taróloga, que vão trabalhar para o teatro. Para assistir aos Duetos Improváveis, que junta três duplas, terá que esperar até às 17 horas: A coreógrafa Leonor Keil junta-se ao deputado José Soeiro; o encenador John Romão ao atleta de parkour, Hilário Ferreira e a cineasta Teresa Preto à bióloga e activista, Beatriz Dias.

A programação d’Os dias do Público, coordenada por Alfredo Martins, Anabela Almeida e Sara Duarte, é uma coprodução com o São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, e encerra às 19 horas, com um baile dançante com os Roda de Choro de Lisboa. Prometem-se sons que vão da valsa ao malhão, do tango ao concorridinho…

A segunda edição do projeto O Público Vai à Rua - o primeiro aconteceu no Porto - começou em 20016/2017 com a criação de três grupos de trabalho. Um composto por um grupo de adultos heterogéneo; outro com professores, educadores e mediadores culturais, e ainda, outro com uma turma da Escola Passos Manuel. “São pessoas que não estão normalmente próximas destas instituições culturais, mas que têm predisposição para se tornarem um público assíduo”, diz o programador Alfredo Martins. No primeiro ano, estes convidados foram desafiados a organizar encontros quinzenais para assistirem a espetáculos, ensaios, encontros com artistas e conversas com diferentes programadores, entre eles, Aida Tavares e Susana Duarte, do São Luiz; Magda Henriques, da Comédia do Minho, José Luís Ferreira, do Centro Cultural de Ílhavo, todos com contextos e realidades distintas. Seguiu-se a reflexão sobre o que viram. Os mais pequenos eram ainda aliciados a pensar e escrever sobre as suas experiências. “Foi um trabalho de aproximação ao Teatro São Luiz”. Já no segundo ano, 2017-2018, desafiamos os dois grupos de adultos, a refletirem sobre diferentes temáticas, como se gere um teatro, constrói uma programação. O projeto culmina agora com a apresentação d'Os Dias do Público, em três dias em que o teatro se transforma num lugar do quotidiano, com uma programaçãp escolhida pelo público e para o público.

Os Dias do Público > São Luiz Teatro Municipal > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 >15-17 jun, sex-dom > grátis