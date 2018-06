O Comboio Histórico regressou ao Douro

A paisagem do Douro vinhateiro é a anfitriã deste passeio sobre carris. Até outubro, entre a Régua e o Tua, revive-se o ambiente de outros tempos

Gustavo Figueiredo Photography

A cena repete-se todos os anos. Chegado o mês de junho é tempo do Comboio Histórico da CP- Comboios de Portugal, regressar à Linha do Douro para um novo conjunto de viagens entre a Régua e o Tua. Sempre ao fim de semana e até final do mês de outubro. É a bordo de um comboio composto por uma locomotiva a vapor, construída em 1925, seguida por cinco carruagens históricas de madeira, do início do século XX, que se viaja entre a cidade da Régua e o vale do Tua, em Carrazeda de Ansiães, com paragem na estação da vila do Pinhão para ver o conjunto de lindíssimos painéis de azulejo.

É um percurso de duas horas, com os cabelos ao vento e vista sobre as águas calmas do rio Douro e as vinhas em socalco que os olhos não se cansam de observar. Ninguém fica indiferente a estes terrenos moldados pela mão do homem numa geometria a roçar a perfeição. A atenção divide-se entre o cenário exterior e os pormenores que envolvem esta viagem, marcada pelo barulho singular da locomotiva nos carris e pelo fumo que a envolve. A bordo das carruagens, os passageiros vão sendo mimados com rebuçados típicos da Régua e Vinho do Porto, bem como pela animação de um grupo de música e cantares tradicionais da região.

Excecionalmente, durante este mês de junho, o comboio será puxado por uma locomotiva a diesel da década de 60, entrando depois em ação a máquina a vapor, mais para o final de outubro. É uma viagem romântica que atravessa a singular paisagem do Douro vinhateiro, reconhecido como Património Mundial pela UNESCO, levando os passageiros a reviver o encanto do transporte ferroviário de outros tempos.

Durante toda a campanha, que termina a 28 de outubro, há um conjunto de bilhetes especiais a combinar o passeio no Comboio Histórico e as viagens de ida e volta, a partir de vários pontos do País até à Régua, em serviços como Alfa Pendular e o Intercidades e a partir de Coimbra (€47,50), Lisboa (€57,50) e Faro (€77,50). Em todas estas viagens, as crianças pagam metade do bilhete.

Comboio Histórico > Estação de Régua, Lg. da Estação, Peso da Régua > T Inf: 707 210 220 > Até 28 out, sáb-dom 15h23> €19 (4-12 anos) a €42,50