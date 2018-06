Pedro Teotónio Pereira, coordenador do Museu de Lisboa - Santo António, antecipa as festas do mês de junho e explica as suas tradições, como os tronos dedicados ao santo de Lisboa, que por estes dias enfeitam janelas e soleiras de portas. Entre a popular Alfama e a alternativa Mouraria, é escolher onde e como festejar com a ajuda do tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 7, nas bancas. Veja o vídeo