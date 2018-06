Goolooo! Futebol e arte urbana pintaram paredes de norte a sul do País

Oito cidades e oito artistas participaram num projeto de arte urbana que antecipa o Mundial de Futebol mas, sobretudo, nos convoca a lutar pelos nossos sonhos. Veja a galeria de imagens com os oito trabalhos:

O que é que o futebol pode ter em comum com arte urbana? Aparentemente nada. Mas se tivermos em conta que é de sonhos que falamos, pode ter tudo. E isso mesmo nos querem mostrar os oito trabalhos de arte urbana, com a temática “Conquista o Sonho”, que andaram a ser executados – de norte a sul, do interior ao litoral – a partir de um desafio que a Federação Portuguesa de Futebol lançou à plataforma de intervenção artística Mistaker Maker.

Covilhã, Portimão, Beja, Porto, Aveiro, Paredes de Coura, Lisboa e Seixal foram as oito cidades escolhidas para nos mostrarem obras que pretendem “inspirar os portugueses a lutarem, a serem perseverantes em relação aos seus sonhos”, descreve Lara Seixo Rodrigues, curadora do projeto. Além da preocupação em “abarcar todo o território”, tentou-se ainda que cada artista – AkaCorleone (Covilhã), Samina (Portimão), Frederico Draw (Beja), Add Fuel (Porto), The Empty Belly (Aveiro), Mariana, a miserável (Paredes de Coura), Halfstudio (Lisboa) e Tamara Alves (Seixal) trouxesse linguagens e perspectivas distintas.

O primeiro trabalho começou em meados de abril, na Covilhã, e terminou no primeiro fim de semana de junho no bairro da Jamaica, no Seixal. As intervenções – feitas com diferentes técnicas como stencil, pontilho, spray ou tinta plástico - abrangeram edifícios devolutos, centros culturais, escolas primárias e, até, uma albergaria. “Todas as paredes são distintas para mostrar a diversidade da arte urbana”, defende Lara Seixo Rodrigues, fundadora da Mistaker Maker. Agora, é torcer pela Seleção Portuguesa e, sobretudo, pelo futuro.