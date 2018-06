12 jardins para pensarmos sobre o clima em Ponte de Lima

Da Argentina à Holanda, sem esquecer Portugal, há uma rota pedestre para descobrir as propostas verdes da edição deste ano do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima. Veja algumas delas nesta galeria

Cheira a alfazema, mas é com a aridez dos fenómenos naturais que abre a 14ª edição deste festival de Ponte de Lima, uma reflexão sobre o impacto do clima nos jardins. À ação destruidora de um tufão, à seca e ao degelo visíveis em Antropia no Jardim, logo à entrada, a dupla portuguesa José Torres e Eduardo Moura juntou alfazemas e ericas. “Recriamos situações de comportamentos naturais que, por ação do homem, são levados ao extremo”, reforçam os autores. Mas nem só de inquietações e de gritos de alerta se compõe esta rota verde de jardins efémeros, desenhada numa antiga quinta minhota, na margem direita do rio Lima.

De Itália chegou Círculo Verde, da Escola Superior de Arte e Design Augusto Passaglia, inspirado no Bosco Verticale de Milão, composto por painéis de plantas de baixo impacto ambiental. Já as Estações que Prendem, da argentina Dina Cerutti, desafiam o visitante a fazer parte de um projeto interativo com nós que despertam os sentidos e as vivências, e em Utopia Ecológica há uma espécie de edifício revestido a trepadeiras, com um espanta-espíritos no topo, a convidarem à introspeção.

São 11 os jardins selecionados pelo júri para esta edição – de entre as 46 propostas oriundas de todo o mundo – para ver até final de outubro. Além destes, como já é habitual, apresenta-se o projeto mais votado pelo público em 2017, ou seja, Nova Terra – Descobrindo um Novo Mundo, do espanhol José Souto. Da Argentina à Holanda, com passagem por Itália e, claro, Portugal, há uma nova configuração de jardins a percorrer, sem pressas.

Entre lagos e pântanos, montanhas, desertos e flores, há criativos exercícios de interpretação do tema proposto pela Câmara de Ponte de Lima, responsável pela organização do festival. “Tudo isto é feito de acordo com as maquetes enviadas pelos autores”, diz a vereadora Mecia Martins. Nos últimos quatro meses, criaram-se linhas de água, passadiços e caminhos para dar forma a esta rota. Até 15 de novembro, estão abertas as candidaturas para 2019, com o tema Jardins do Fim do Mundo.

Festival Internacional de Jardins > Arcozelo, Ponte de Lima > T. inf 258 900 400 > Até 31 out, seg 13h-19h, ter-dom 10h-12h, 13h-19h (jun e set); seg 13h-20h, ter-dom 10h-20h (jul e ago); seg 13h-18h, ter-dom 10h-12h, 13h-18h (out) > €1