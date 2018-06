As Festas de Lisboa estão a começar – e estas são as sete coisas a não perder

Prossegue também o Fado no Castelo, com três fadistas a atuarem no Castelo de São Jorge. O primeiro concerto acontece no dia 14, tem Carlos do Carmo como cabeça de cartaz e António Serrano como convidado. O segundo decorre no dia 15, Carminho dá o mote e chama Filipe Monteiro para lhe fazer companhia. No dia seguinte, a 16, Camané sobe ao palco com Laurent Filipe. Sempre às 22 horas, com levantamento do bilhete a partir das 20 horas.