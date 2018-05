15 Ideias para um fim-de-semana alargado (ou talvez não!)

Entrar no cockpit de um caça F-16, fazer provas de vinhos comentadas ou ter aulas de tango: de norte a sul, ideias para que se faça uma pausa neste feriado, 31, ou umas pequenas férias até domingo, 3

Belém Cinema: Breakfast at Tiffany’s

No Grande Auditório do CCB, em Lisboa, será projetado esta quinta, 31, pelas 16 horas, o filme Breakfast at Tiffany’s (Boneca de Luxo), de Blake Edwards, nomeado para cinco Óscares e vencedor nas categorias de Melhor Canção e Melhor Banda Sonora. Nesta história, adaptada da obra de Truman Capote, a protagonista Holly Golighty (papel desempenhado pela atriz Audrey Hepburn), retrata uma socialite que sonha casar com um milionário para se tornar atriz em Hollywood. O filme de 1961 conta ainda com a participação de George Peppard e Patricia Neal, e insere-se na programação do ciclo Belém Cinema 2017-2018 dedicado a grandes clássicos do cinema em cópias restauradas digitalmente em 4k. CCB > Pç. do Império > T. 21 361 2400 >31 mai, qui 16h > grátis

Aviões, balões de ar quente e jogos tradicionais no Museu da Presidência da República

A partir das 10 horas deste sábado, 2, os mais pequenos vão poder experimentar um balão de ar quente, entrar num cockpit de um caça F-16 e em viaturas das Forças Armadas e ainda construir um brinquedo em madeira. Mas há mais: ao longo do dia, e a propósito do Dia Mundial da Criança, haverá um programa, (organizado pelo Museu da Presidência da República em parceria com a Casa Militar da Presidência da República e o Instituto de Apoio à Criança) pensado para o público infantil e que vai incluir outras atividades. Será possível conhecer os cães da Força Aérea Portuguesa, ver um grande carro de bombeiros e participar num dos 40 jogos de tabuleiro, entre muitas outras brincadeiras que vão ocupar os jardins do Palácio de Belém. E com sorte, os participantes ainda vão conseguir cumprimentar e tirar uma fotografia com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Museu da Presidência > Pç. Afonso de Albuquerque > T. 21 361 4660 > 2 jun, sáb 10h-17h30 >grátis

Festival Infinito – Festival de Arte Urbana

Os street artists Mário Belém, Samina, Tamara, Skran, KAS e Coletivo Rua (constituído por Alma, Unmade, Draw, Fedor, Mash, Oker e Third), o australiano Jimmy C e a dupla de holandeses Telmo & Miel vão estar a pintar a partir deste sábado, 2, paredes danificadas no Bairro da Torre em Cascais, a propósito da 1.ª edição do Festival Infinito – Festival de Arte Urbana, organizado pela Associação Somos Torre. Até 9 de junho, e durante uma semana qualquer pode-se assistir ao trabalho destes artistas. No último dia de festival, 9, há concertos a partir das 17 horas. Bairro da Torre > Cascais >2-9 jun > grátis

Ana Abrao

Concurso de Fotografia Travel Photographer of the Year

Foi com esta fotografia tirada na Índia, junto à fronteira paquistanesa, que Ana Abrão venceu a Melhor Imagem Individual na categoria Celebração da Humanidade na 15.ª edição do concurso Travel Phtographer of the Year. A partir de 2 de junho, esta é uma das 39 fotografias vencedoras que vai estar exposta até 26 de agosto, no Picadeiro do Parque da Pena, em Sintra. Nesta mostra, pode ainda descobrir-se o trabalho de Joel Santos, com duas menções honrosas na categoria Clima e Planeta, e de Enrico Villa, que também mereceu uma menção na categoria Cores Primárias. É a primeira vez que a exposição chega a Portugal, promovida pelos Parques de Sintra. Picadeiro do Parque da Pena > Sintra >2 jun-26 ago, seg-dm 0h30-19h > grátis

The Beer Promenade Cascais

É já a partir deste feriado, 31, que os jardins do Casino Estoril, em Cascais, vão receber mais de 30 produtores nacionais e internacionais de cerveja. Durante três dias, a propósitp da iniciativa The Beer Promenade, os apreciadores desta bebida terão a oportunidade de provar cerca de 150 variedades de cerveja. E haverá para todos os gostos, desde as mais “fraquinhas” às mais robustas. Da longa lista, salienta-se a lisboeta 8.ª Colina, a setubalense Sadina, a portuense Loba, entre tantas outras sugestões. Jardins do Casino Estoril > Cascais > 31 mai-3 jun > qui-dom

Divulgacao

Festival Internacional de Tango de Lisboa

Começa esta quarta, 30, a 16.ª edição do Festival Internacional de Tango de Lisboa, na Voz do Operário, em Lisboa. Até domingo, 3, vão passar por este salão centenário (há aqui um piso de dança com mais de 600 metros quadrados) cerca de 1000 dançarinos de 57 nacionalidades. Do vasto programa destaca-se o espetáculo Puro tango, ao som da orquestra La de Juan d'Arienzo, da Argentina e da fadista Joana Amendoeira, e com os bailarinos Roxana Suarez e Sebastian Achaval; Alejandra Heredia e Mariano Otero e Vanessa Villalba e Facundo Piñero, esta sexta, 1, pelas 21 horas. Durante o festival, organizado pela Lusitango, haverá ainda mais de 30 workshops e milongas que se vão estender pela Voz do Operário e pela vizinha Caixa Económica do Operário . Voz do Operário > R. Voz do Operário, 13, Lisboa >Caixa Económica do Operári0 > R. Voz do Operário, 64, Lisboa > €10 a €20; €20 (aulas a vulso), pack 3 aulas nível intermédio ou avançado €55; milongas tarde €7,50

Marcos Borga (MB)

Trafaria (com)Prova

De sexta, 1 a domingo, 3, o Passeio Ribeirinho da Trafaria, vai encher-se de vinhos, petiscos e animação de rua à boleia da terceira edição da Trafaria (Com)Prova 2018, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Almada. Durante três dias, vão reunir-se mais de duas dezenas de produtores de vinho, de várias regiões do País, que ali vão organizar provas comentadas: vinhos brancos frescos para o verão, no sábado, 2, e vinhos tintos que nos seduzem no domingo, 3. Já os petiscos serão servidos pelos restaurantes locais. Do programa fazem ainda parte a visita guiada ao antigo Presídio da Trafaria (sábado, 2, pelas 16h e domingo, 3, às 15h) e o espetáculo Roda de Choro de Lisboa, no domingo pelas 19h. Passeio Ribeirinho da Trafaria > Trafaria> 1-3 jun, sex-sáb 17h-22, dom 15h-20h > €5 (provas de vinho)

Mini Festival Pequeno Buda: o primeiro festival de yoga e meditação para crianças

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, a iniciativa acontece este sábado, 2, no Anfiteatro Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa. O Mini Festival Pequeno Buda, foi pensado por Tomás de Mello Breyner, fundador de um projeto que leva a meditação às escolas, O Pequeno Buda, e por Gonçalo Sardinha, diretor geral da marca portuguesa de superalimentos, Iswari, que idealizou o pequeno-almoço biológico para crianças com o mesmo nome. Trata-se do primeiro festival de yoga e meditação para crianças, com várias atividades das 10 às 19 horas. Ali, haverá aulas de ioga para famílias, massagem para crianças, circo e malabarismos, espetáculos de dança, entre outras brincadeiras pensadas para toda a família. Anfiteatro Keil do Amaral > Parque Florestal de Monsanto, Lisboa >2 jun, sáb 10h-19h > grátis

Divulgacao

1.ª edição do Porches Craft Fest

É já este sexta, 1, que o resort Vila Vita Parc, em Porches, organiza a 1.ª edição do Porches Craft Fest, um festival que tem como missão dar a conhecer o mundo das cervejas artesanais, onde se estreou recentemente com o lançamento da sua própria marca, a Porches Craft Beer. A partir das 18 e 30, pode participar-se no workshop de cerveja artesanal com Greg dos Santos, Head Brewer da Dos Santos Craft Beer, embalado ao som do Dj Manu. Seguindo-se o concerto, pelas 21 e 45, dos Dead Combo. A banda de Tó Trips e Pedro Gonçalves apresentará o seu sexto álbum de originais, Odeon Hotel. Vila Vita Parc > R. Anneliese Pohl, Alporchinhos, Porches >T. 282 310 100 > 1 jun, sex 15h-1h > grátis

Percorrer o Serralves em Festa

Faça chuva ou faça sol, todos os motivos são válidos para entrar no Serralves em Festa que promete 50 horas non-stop - entre as 18 horas de sexta, dia 1, e as 22 horas de domingo, 3 de junho - com inúmeras atividades. Circo e dança contemporâneos, teatro, oficinas para crianças, instalações, visitas guiadas às exposições, um mercado e feira do livro, são algumas das propostasl. Fora de Serralves, na rua de Santa Catarina, há também um desfile ao ar livre – o La Parade Moderne – com artistas plásticos e performers. Museu e Parque de Serralves > Av. Marechal Gomes da Costa, Porto > informações: T. 22 615 6500 > 1-3 jun, sex-dom > grátis

Um cocktail depois do jantar inspirado na série “A Casa de Papel”

O Hotel Intercontinental Porto – Palácio das Cardosas convida-nos a sair de casa depois do jantar e tomar uma bebida no Bar das Cardosas, ao som do Dj João Dinis. A segunda edição do Please Disturb, das 22 horas até às 02 da manhã, tem entrada livre (paga só o que consumir) e propõe a descoberta de muitos dos cocktails de assinatura criados pelo mixologista João Moreira. Um dos últimos foi o Bella Ciao (€14) inspirado na série “A Casa de Papel”, feito com amaretto (licor italiano), campari, tangerina, lima, vodka e água tónica. Bar das Cardosas > Hotel Intercontinental – Palácio das Cardosas > Pça. da Liberdade, 25, Porto > T. 22 003 5600

Festa para crianças (e não só)

É no Parque de São Roque que acontece, este ano, a Festa da Criança do Porto. De 1 a 3 de junho (das 10 às 19 horas), muito há para fazer e brincar, numa programação especialmente dedicada aos mais novos, mas que os adultos podem (e devem) acompanhar. Entre jogos tradicionais e de aventura, oficinas didáticas, de percussão e de construção, pinturas faciais, há um workshop de pizzas (com António Mezzero, na sexta, 1 de junho, das 10h às 13h e das 14h às 19h), um espetáculo musical (a Batucada Radical atua a 1 jun às 12h e nos dois dias seguintes, sempre às 15 e 30), um mural de ilustração e de pintura coletiva e, até, o Mini Porto Belo, o mercado de trocas para miúdos que se muda para este jardim. Parque de São Roque > 1-3 jun, sex-dom 10h-19h > grátis

Ao encontro dos descobrimentos

A pretexto do Dia da Criança, nos próximos dias 1, 2 e 3 de junho, os miúdos (4-12 anos) têm entrada gratuita por cada compra de um bilhete de adulto. A fazer quatro anos, o World of Discoveries tem uma nova área – a África Negra – que recria os muitos naufrágios que ocorreram na passagem do Cabo das Tormentas e que é uma espécie de tributo ao povo africano. Continuam a ser muitos os motivos para visitar este parque temático dedicado aos Descobrimentos Portugueses, que nos leva nas naus de Vasco da Gama até Ceuta, à India ou Brasil. World of Discoveries > R. de Miragaia, 106, Porto > T. 22 043 9770 > sex 10h-18h, sáb-dom 10h-19h > €14 (adulto), €8 (criança)

Arte à solta na aldeia

A aldeia do xisto de Cerdeira, na Lousã, volta a receber o festival Elementos à Solta, sob o tema Sempre a Água, de 31 de maio a 3 de junho. Com entrada livre, é uma oportunidade para, ao longo de quatro dias, assistir ao trabalho ao vivo de 14 artistas (11 nacionais e três estrangeiros) que trabalham a escultura, o têxtil e a cerâmica. Ao mesmo tempo, a aldeia do xisto recebe concertos de música clássica e de jazz (1 e 2 de junho), teatro de marionetas e ateliês de arts & crafts (2 jun, sáb €15). Elementos à Solta - Arts Meets Nature > Cerdeira, Lousã > 31 mai-3 jun, qui-dom > grátis

A maior aula de zumba do mundo

O recorde da maior aula de zumba do mundo poderá ser batido esta quinta, 31 de maio, no Estádio do Dragão, no Porto, às 18h30. O objetivo é ultrapassar o recorde mundial de 13.350 pessoas, que aconteceu a 19 de maio nas Filipinas. Serão 120 minutos de dança, com 12 professores a ensinarem as coreografias. Estádio do Dragão > Alameda dos Campeões, Porto > 2 jun, sáb 18h30 > €4