Tudo o que vai acontecer no Hub Criativo do Beato, a nova microcervejeira de Lisboa

A antiga Manutenção Militar do Beato vai ser uma fábrica de cervejas artesanais, um restaurante e um ponto de encontro de empreendedorismo e cultura

É um projeto ambicioso, aquele que a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o Super Bock Group e a Startup Lisboa apresentaram esta terça-feira, 29, para o Hub Criativo do Beato, em Lisboa. "Ligar as zonas oriente e ocidente da cidade é uma prioridade antiga," disse Fernando Medina, presidente da CML, durante a apresentação dos planos que existem para a antiga Manutenção Militar.

O novo Browers Beato, primeiro projeto da nova marca da Super Bock, a Browers Company, incluirá uma microcervejeira, para produção em pequena escala, um restaurante em parceria com o grupo Multifood, e ainda uma área para a organização de workshops e outras ideais. Rui Ferreira, CEO da Unicer, reforçou o compromisso da marca com a cidade num investimento que rondou os 3 milhões de euros. A obra, que começa em setembro desde ano, deverá estar pronta um ano depois, em outubro de 2019. “As novas cervejas artesanais estarão aqui disponíveis, tal como algumas outras marcas nacionais e internacionais, no sentido de promover a cultura cervejeira e uma programação cultural e social para a cidade, integrando a comunidade do Beato.”

O projeto da sala, com cerca de 700 metros quadrados, será do arquiteto Eduardo Souto Moura, que acaba de ser distinguido com o Leão de Ouro na Bienal de Veneza. Souto Moura explicou que a intenção será recuperar boa parte da estrutura original, modificando alguns aspetos, como o depósito de água exterior, que o arquiteto gostava que fosse transparente, ou os candeeiros metálicos já existentes. A sala principal, onde agora se pode ver a maquete, contará com um balcão corrido, uma cozinha aberta e uma sala de provas. "Fomos visitar várias cidades para ver como se fazem este tipo de fábricas", explicou Souto Moura, que voltou a juntar-se a ao arquiteto Nuno Graça Moura para pensar o espaço. "Fiquei encantando com as cores das cervejas e gostava muito que aqui pudesse haver uma linha de lojas, ligadas a este universo e com produtos complementares" conta.

Este é o primeiro passo de uma extensa requalificação da freguesia e arredores, que em breve se estenderá à ala norte do antigo complexo fabril do Exército Português. Falando na capacidade de atrair dinamismo e ideias novas para as zonas industriais, tal como aconteceu em Londres e Nova Iorque, Fernando Medina sublinhou que existem milhares de metros quadrados a ser pensados. Gerido pela Start Up Lisboa, responsável pela programação e dinamização, o Hub Criativo do Beato é um dos maiores pólos de empreendedorismo e tecnologia da Europa.