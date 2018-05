Pallco, uma escola de artes para todos

No primeiro conservatório de dança e de música do Porto, além do ensino oficial, há cursos livres para crianças e adultos

Nos concursos internacionais, as alunas ficaram conhecidas como as Oporto Girls, tal o prestígio da Oporto Ballet School, distinguida em 2016 como a melhor escola europeia de dança, pelo Youth America Grand Prix. Os resultados alcançados em 15 anos levaram Sofia Marques dos Santos, a diretora, a acreditar que era possível (e desejável) crescer. A 19 de abril, inaugurou o Pallco, o primeiro conservatório de dança e de música do Porto, com cursos oficiais do 5º ao 12º ano, mas também com cursos livres, nomeadamente de teatro musical, em que o cruzamento entre as diferentes áreas artísticas será estimulado. “Queremos preparar artistas versáteis, porque o mercado assim o exige”, defende Sofia, ela própria antiga bailarina profissional, com participações em criações clássicas e contemporâneas.

Nas novas instalações, na zona da Prelada, “a arquiteta Alexandra Borges pegou numa nave industrial vazia e fez magia”, sublinha Sofia Marques dos Santos. Manteve-se a atmosfera industrial e, à rudeza do ferro, foi contraposta a nobreza da madeira. Há estúdios de dança e de música, salas polivalentes e um auditório com 200 lugares, muita luz natural, além de um enorme jardim.

Lucilia Monteiro

Entre os cursos livres de música, a partir dos três anos e sem limite de idade, haverá o ensino de instrumentos, da harpa ao contrabaixo, do acordeão à bateria. Quanto à dança, haverá aulas de ballet clássico, dança contemporânea e jazz, entre outros estilos. Já o teatro musical combinará música, dança, canto e representação. E foi também criado o Pallco Fit, com modalidades como Pilates, ioga, salsa, tai chi, dança contemporânea e ballet para adultos, entre outras. Uma escola de artes aberta a toda a comunidade.

Pallco > Trav. da Prelada, 516, Porto > T. 22 606 2057 > seg-sex 8h-22h, sáb 10h-14h > cursos livres de dança a partir de €30, música €35