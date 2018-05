Francisca Cortesão e Mariana Ricardo de guitarras ao alto, pelo Alentejo

A caminho da sua 4ª edição, o festival Guitarras ao Alto já contou com artistas como Frankie Chavez, Tó Trips, Filho da Mãe ou Norberto Lobo. A ideia de levar até ao Alentejo alguns dos melhores guitarristas nacionais surgiu de um lisboeta que em 2013 decidiu ir viver para a região, com a família: "Quando cheguei ao Alentejo percebi que era um território com um potencial fantástico em termos culturais mas com uma oferta mais diminuta", diz Vasco Durão, que este ano, e pela primeira vez, convidou uma dupla feminina. Francisca Cortesão e Mariana Ricardo, cantoras, compositoras e instrumentalistas, mantêm uma colaboração há 10 anos, mas será a primeira vez que fazem cinco concertos, em cinco locais diferentes, uma vez que o festival é itinerante e passará por Estremoz, Avis, Beirã-Marvão, Redondo e Crato.

Guitarras Ao Alto > Estremoz, Avis, Beirã-Marvão, Redondo e Crato > 30 mai-2 jun > €5 > bilhetes à venda em www.guitarrasaoalto.pt