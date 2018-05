Indo eu, indo eu, pelas ruas de Viseu: Sete coisas para fazer no Tons da Primavera

O festival de arte urbana Tons da Primavera regressa nesta quinta, 17, convidando o público a redescobrir a cidade e as freguesias rurais. Até domingo, 20, haverá música, passeios, provas de vinho e animação a colorir as ruas

Rui da Cruz

1. Arte Urbana

Viseu ganhará 11 intervenções artísticas (a juntar às 28 existentes), assinadas por artistas locais (Ana Seia de Matos, Ergo Bandits, Juliana Ferreira e Carlos Sousa), nacionais (DRAW & Contra, Godmess, Glam, Halfstudio, Nuno Pimenta e Nuno Palha AKA Third) e pelo argentino Eduardo Relero, autor de uma pintura 3D numa das portas da Feira de São Mateus. As obras estão espalhadas pelo centro da cidade e por cinco freguesias das redondezas (Abraveses, Bodiosa, Santo-Êvos, Mundão e Calde), e haverá passeios de jipe, comboio, bicicleta e tuk-tuk para conhecer o roteiro.

2. Mural de azulejo

A memória popular e a etnografia são os temas desta edição do festival, no ano em que Viseu é Cidade Europeia do Folclore. Caberá à dupla portuense DRAW & Contra a criação de um mural de azulejo, com mais de 1 100 peças, junto ao edifício da PSP, numa parceria com o Centro de Artes e Ofícios de Ovar.

3. Concertos

Pelo Mercado 2 de Maio passa, nesta quinta, 17, a dupla viseense Gallo Cant’Às Duas, com a sua música exótica e psicadélica. Nas restantes noites, soarão vozes femininas, com muita atitude: Da Chick, na sexta, 18, e Capicua, no sábado, 19. Ambos os concertos estão marcados para as 22h, na Fonte das 3 Bicas. Os fins de tarde e as noites contarão também com dj sets de Fernando Alvim e Ary Rock, entre outros.

4. À prova de crianças

O programa não esqueceu os miúdos. No Espaço Dão Petiz irão realizar-se várias oficinas: de criação em papel, de construção de marionetas com material reciclado e de pinturas com aguarelas. No sábado, 19, às 15h, decorrerá o espetáculo infantil Quiquiriqui.

5. Vinhos e petiscos

O festival terá, no Mercado 2 de Maio, uma zona dedicada aos vinhos do Dão, o Entre Aduelas, que contará com a presença de enólogos e produtores da região. Além de um wine bar com cocktails e vinhos a copo, ali vão decorrer workshops e provas (ao final da tarde). Foi também criada uma praça de alimentação com “comida de rua”, onde não faltará uma esplanada.

6. Conhecer o ofício

O contacto dos artistas com o público é promovido por Tons da Primavera em conversas sobre arte urbana e ainda em workshops para todas as idades, conduzidos pelos artistas, nomeadamente DRAW (o curador do festival) e Godmess, com estilos e técnicas muito distintos.

7. Produtos locais

As empresas locais também foram convidadas a apresentarem os seus produtos, no Mercado 2 de Maio. A Amor Luso, com uma linha de cosmética e de aromas para o lar, ensinará alguns segredos numa oficina, assim como a Sortido Flash, conhecida pelas almofadas com enchimento de grão de trigo. O Centropontoarte, um atelier de artes gráficas, terá uma oficina de gravura para crianças.

Andrea Couceiro

Tons da Primavera > Viseu > 17-20 mai, qui-dom > T. 927 996 607 > grátis