Dia e Noite dos Museus: Sete ideias em Lisboa e no Porto fazer à borla

Em Alcântara, o Museu do Oriente, que celebra este ano o seu décimo aniversário, tem entrada gratuita, na sexta, 18, entre as 10 e as 22 horas, uma das iniciativas que assinala o Dia Internacional dos Museus. O programa inclui visitas orientadas (para adultos e crianças) à exposição Um Museu do Outro Mundo, de José de Guimarães,

uma intervenção inédita e específica para a comemoração do aniversário. Aqui, põe-se em diálogo peças da coleção de arte chinesa do artista, e outros objetos, com o vasto espólio do Museu, em particular a coleção Kowk On. Seguindo o mote deste ano,

Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos,

uma seleção de peças desta mostra tem disponível um QRcode que os visitantes podem utilizar para saber mais sobre a história de cada objeto. Ao fim da tarde, realiza-se uma aula aberta de ioga, em parceria com a Embaixada da Índia, uma atividade que passa a ser regular no Museu, todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas, e com participação gratuita.