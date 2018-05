Na Foz do Porto a tradição ainda é o que era (e ainda bem!)

A zona mais nobre do Porto continua a guardar tradições antigas. Na Foz, onde o Douro desagua no Atlântico, ainda se vai aos lugares de sempre, ao mesmo tempo que surgem novidades, como lhe contamos no tema de capa da Visão Se7e esta quinta-feira, dia 17, nas bancas