6 coisas para fazer em Lisboa já este fim de semana

De barba rija ou não, os homens são as estrelas do primeiro The Gentlemen’s Market que tem lugar este fim-de-semana, dias 12 e 13, no Collectors Marvila by Vintage Department, em Marvila. Em 4 mil metros quadrados vão estar marcas de vestuário, tecnologia, vinhos, desporto ou automóveis, com artigos que se destacam pela qualidade dos materiais e originalidade do design: os Fiat Abarth, as colónias do Comporta Perfumes, as botas D’Ornellas, os vinhos das Caves Messias ou as camisas da Shirt by Hand. Collectors Marvila by Vintage Department > R. Pereira Henriques, 6, Lisboa > 12-13 mai, sáb 10h-24h, dom 10h-17h > grátis