O Hotel Infante Sagres envelheceu como o vinho do Porto

Foi mais do que uma simples renovação a que ocorreu agora no Hotel Infante Sagres. Depois de ter sido adquirido pelo grupo The Fladgate Partnership – dono das casas de vinho do Porto Taylor’s, Fonseca, Croft e Krohn e dos hotéis The Yeatman e Vintage House –, o mais antigo cinco estrelas da cidade, inaugurado em 1951, reabriu após cinco meses de obras. Tem atualmente 85 quartos, incluindo dez novas suites, graças ao acrescento de uma ala na Rua de Avis. E isto sem se perderem as memórias antigas de um hotel com 67 anos. Nesta atualização para o século XXI, as maiores mudanças serão, porventura, as de melhoramento dos serviços: o chaveiro que vemos no check-in passou a ser meramente decorativo – a entrada nos quartos é agora feita através de cartões magnéticos – e as janelas foram reforçadas.

Chegando ao lobby, é o vitral de grandes dimensões que nos fixa o olhar e que nos acompanha escadaria acima pelos cinco pisos. Os 500 painéis, desenhados pela oficina de Ricardo Leone em 1948, foram recuperados peça a peça. Por causa do cuidado que foi posto nos detalhes, Adrian Bridge, CEO do grupo The Fladgate Partnership, gosta de comparar as obras de restauro do hotel ao “trabalho dos artesãos”. Assim se devolveu a folha de ouro original aos tetos e molduras nas paredes da sala do bar e se recuperaram os estuques dos irmãos Baganha, espalhados por todo o hotel, e ainda os grandes lustres da sala de pequenos-almoços D. Filipa, forrada com papel de parede art déco. Todo o mobiliário antigo foi preservado, os cadeirões e as poltronas foram estofados e acrescentaram--se apontamentos decorativos de outros tempos, como a bandeira de Portugal do século XVII que se vê no bar. Nos quartos, deu-se maior atenção ao conforto. E quem tiver a sorte de dormir na suite premium 501 acordará com vista para a Torre dos Clérigos e para o casario da Baixa. Entre as dez novas suites do hotel, as maiores chegam aos 44 metros quadrados.

Nesta renovação, foi também acrescentada uma piscina com um deck no segundo piso. O objetivo é transformar a cave num spa, uma obra, porém, que se encontra parada à espera da resolução da batalha jurídica entre o hotel e a livraria histórica situada no edifício. Com a requalificação do Infante Sagres, da responsabilidade do arquiteto António Teixeira Lopes, discípulo e aluno de Rogério de Azevedo, autor do projeto original, a empresa centenária de vinho do Porto quer posicionar-se no “segmento de negócio de turismo de luxo”, reforça Adrian Bridge.

O PRIMEIRO VOGUE CAFÉ DA EUROPA

Para lá da porta do hotel, junto aos antigos elevadores com ferro forjado, entra-se no pátio com um jogo de padrões em preto e branco a cobrir o chão e o tampo das mesas. Assim se descobre o ambiente cosmopolita do Vogue Café (com entrada também pela Rua de Avis), o primeiro na Europa Ocidental. O design de interiores é de Paulo Lobo, dividindo-se por duas salas e o tal pátio exterior. Os dourados das mesas e do balcão do bar – onde se preparam os muitos cocktails de autor (a partir €10), com nomes retirados do dicionário da moda, como herringbone (padrão de ziguezague) e ombré (sombreado), e alguns feitos com vinho do Porto – contrastam com as paredes originais em estuque dos anos 50.

A carta, desenhada por Gil Raposo, tem pratos para todas as horas do dia. O chefe de cozinha passou os últimos anos em Macau, no Four Seasons Cotai Strip e no Wynn Casino Resorts, pelo que, desta forma, combina pratos de influência asiática, “numa fusão entre o Oriente e Portugal”. Gil Raposo criou “uma ementa moderna, internacional, atraente, que permite trabalhar com os produtos portugueses”, como conta, depois de terem chegado à mesa crudités da época com molhos caseiros (€13), vieiras do Algarve caramelizadas, cenoura, gengibre e laranja (€14), burrata fresca com tomate e manjericão (€13) e entrecôte maturado com batata pont-neuf aromatizada com trufa (€23), uma das opções de carne. Nos peixes, o bacalhau meia cura confitado em azeite (€22) ou o salmão assado com cevadinha (€21) serão também boas opções. Neste lugar onde a moda é um fator importante, até na pastelaria se nota um cuidado na combinação de cores e tendências. Veja-se a panna cotta de laranja, biscoito e crumble de café (€8) que vem decorada com um amor-perfeito comestível.

Hotel Infante Sagres > Pç. D. Filipa de Lencastre, 62, Porto > T. 22 013 3115 > a partir de €230 > Vogue Café Porto > R. de Avis, 10, Porto > T. 22 339 8550 > seg-qui, dom 11h-01h, sex-sáb 11h-02h